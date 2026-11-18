JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan perbaikan infrastruk jalan tol di wilayah rawan tergenang air maupun longsor. Langkah ini sebagai persiapan menghadapi musim hujan.

Jasa marga melakukan pemetaan dan penanganan titik yang berpotensi mengalami genangan maupun pergerakan tanah. Personel dan peralatan juga disiagakan, serta penguatan sistem pemantauan kondisi jalan.

Hasil koordinasi dengan BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026. Curah hujan diperkirakan mulai meningkat pada akhir November 2026, dengan puncak musim hujan di sebagian besar wilayah berlangsung antara Desember 2026 hingga Februari 2027.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, perusahaan akan membuat prioritas wilayah yang harus mendapat penanganan. Kesiapan personel dan alat di lapangan juga akan menjadi fokus.

“Kami melakukan persiapan lebih awal agar titik-titik yang berpotensi mengalami gangguan dapat diantisipasi sebelum masuk puncak musim hujan. Hasil pemetaan menjadi dasar bagi kami untuk menentukan prioritas penanganan, termasuk kesiapan personel dan peralatan yang dibutuhkan, sehingga apabila terjadi gangguan akibat hujan deras, petugas dapat segera melakukan penanganan," kata Rivan, Rabu (18/11).

Jasa Marga memprioritaskan keselamatan pengguna jalan. Sebab, musim hujan biasanya membuat risiko kecelakaan meningkat.

Penanganan titik yang berpotensi mengalami gaungguan dilaksanakan di wilayah masing-masing melalui Regional Jasamarga Metropolitan Tollroad (JMT), Regional Jasamarga Nusantara Tollroad (JNT), dan PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT).

Pada lokasi yang berpotensi mengalami genangan, Jasa Marga melakukan pembersihan dan normalisasi saluran drainase untuk memastikan aliran air tetap berfungsi optimal. Pompa pun disiagakan guna mendukung penanganan apabila terjadi genangan.

Sementara itu, pada lokasi dengan potensi pergerakan tanah, dilakukan upaya penguatan lereng sesuai kebutuhan teknis. Seluruh titik yang telah teridentifikasi juga terus dipantau secara berkala untuk memastikan efektivitas langkah mitigasi yang dilakukan.

Untuk memperkuat kesiapan operasional, Jasa Marga menyiagakan 73 tim siaga, 203 tim drainase, serta 75 tim preservasi jalan yang didukung ketersediaan material untuk kebutuhan penanganan dan perbaikan darurat. Selain itu, sebanyak 234 unit pompa disiapkan untuk mendukung percepatan penanganan genangan apabila diperlukan.

Dari sisi pemantauan, Jasa Marga mengaktifkan Early Warning System (EWS) di 23 titik yang terintegrasi dengan Jasamarga Integrated Digital Maps (JID) guna mendukung pemantauan kondisi secara lebih optimal. Kesiapan dan kondisi lapangan juga dipantau melalui pusat kendali Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC).

Sementara itu, informasi cuaca dan imbauan berkendara disampaikan kepada pengguna jalan melalui Dynamic Message Sign (DMS) yang tersebar di 278 titik agar pengguna jalan dapat mengantisipasi kondisi perjalanan pada ruas tol yang akan dilalui.

“Ketika hujan deras, kondisi di jalan tol dapat berubah dengan cepat. Karena itu, kami terus memperkuat pemantauan dan penyampaian informasi agar pengguna jalan dapat mengambil keputusan berkendara secara tepat," kata Rivan