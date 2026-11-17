JawaPos.com - Dan Carney, salah satu pendiri jaringan restoran Pizza Hut, dilaporkan meninggal dunia pada usia 95 tahun. Pengusaha asal Amerika Serikat itu mengembuskan napas terakhir menjelang akhir pekan lalu, dalam keadaan dikelilingi keluarga besarnya.

Ia dikenal sebagai sosok yang membangun bisnis pizza global bersama saudaranya, Frank Carney, dari modal awal pinjaman USD 600 saat itu.

Kabar meninggalnya Dan disampaikan keluarga melalui sebuah berita duka. Keluarga menyebut Dan meninggal dengan tenang dan didampingi orang-orang terdekatnya. Namun, mereka tidak mengungkapkan penyebab kematiannya.

Kepergian Dan menandai berakhirnya perjalanan salah satu tokoh penting di balik perkembangan industri restoran waralaba dunia. Bersama Frank, ia mendirikan Pizza Hut pada 1958 di Wichita, Kansas, ketika pizza belum menjadi makanan yang dikenal luas oleh masyarakat Amerika.

Berawal dari Pinjaman Sang Ibu Kisah berdirinya Pizza Hut bermula ketika Dan dan Frank Carney memutuskan mencoba peruntungan di bisnis makanan. Saat itu, Dan baru berusia 26 tahun.

Keduanya mendapatkan pinjaman sebesar USD 600 dari sang ibu untuk membuka restoran pizza pertama. Lokasi awal usaha tersebut berada di dekat kampus Wichita State University, Kansas.

Bangunan sederhana yang menjadi tempat lahirnya Pizza Hut kini memiliki nilai sejarah. Tempat itu telah diubah menjadi Pizza Hut Museum yang dibuka pada 30 April 2018. Museum tersebut dapat dikunjungi secara gratis.

Saat pembukaan museum, Dan mengaku memiliki perasaan tersendiri ketika melihat kembali bangunan kecil yang menjadi awal perjalanan bisnisnya.

"Melihat bangunan kecil itu, begitu penuh kenangan, di kampus WSU sungguh merendahkan hati," kata Dan dalam keterangan yang dikutip dari rilis Wichita State University.

Ia juga menyebut museum tersebut sebagai gambaran perjalanan kewirausahaan yang bermula di Wichita dan berkembang menjadi bisnis berskala internasional.

"Museum ini merupakan contoh kewirausahaan yang dimulai di Wichita dan di tempat yang saat itu bernama Wichita University. Ini tidak hanya menampilkan tantangan dan pencapaian saudara saya dan saya, tetapi juga para franchisee yang berdedikasi yang berbagi risiko dan ambisi dalam membangun organisasi global."

Pizza Hut Berkembang Menjadi Jaringan Global Perjalanan Pizza Hut tidak berlangsung lama di satu lokasi. Hanya setahun setelah restoran pertama dibuka, Dan dan Frank mulai mengembangkan bisnis melalui sistem waralaba.

Strategi tersebut menjadi salah satu faktor penting yang membawa Pizza Hut berkembang ke berbagai wilayah. Pada 1970, jaringan restoran tersebut mulai memperluas jangkauan secara internasional.

Perkembangan bisnis itu kemudian menarik perhatian PepsiCo. Perusahaan tersebut mengakuisisi Pizza Hut pada 1977 dengan nilai transaksi sekitar USD 300 juta.

Frank Carney kemudian mengundurkan diri dari posisi CEO Pizza Hut pada 1980. Ia meninggal dunia pada Desember 2020 dalam usia 82 tahun setelah berjuang melawan pneumonia.

Dalam berita duka Dan, keluarga menyebut Pizza Hut sebagai salah satu kisah sukses kewirausahaan terbesar yang pernah lahir dari Wichita.

"Dan adalah revolusioner di dunia waralaba," demikian pernyataan dalam obituari tersebut dikutip via New York Post.

Perjalanan kedua bersaudara itu menjadi contoh bagaimana usaha kecil dengan modal terbatas dapat berkembang menjadi jaringan restoran internasional melalui inovasi dan sistem waralaba.

Sosok Pengusaha yang Juga Aktif dalam Kegiatan Sosial Di luar dunia bisnis, Dan dikenal memiliki perhatian besar terhadap keluarga dan kegiatan kemanusiaan. Ia pernah menjabat sebagai ketua dewan Cerebral Palsy Research Foundation of Kansas, organisasi yang bergerak dalam bidang penelitian dan dukungan bagi penyandang cerebral palsy.

Dan merupakan satu dari 12 bersaudara. Ia tumbuh dalam keluarga yang menjunjung tinggi nilai agama dan kedekatan keluarga.

Sejak kecil, Dan terbiasa bangun pagi untuk mengikuti misa pukul 06.30 sebelum berangkat sekolah. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi dan meraih gelar sarjana administrasi bisnis dari Wichita State University pada 1953.

Setelah itu, Dan menjalani dua tahun pengabdian di Angkatan Udara Amerika Serikat dengan pangkat first lieutenant atau letnan satu. Ia juga kembali menempuh pendidikan hingga memperoleh gelar master pada 2004, sekitar 51 tahun setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya.

Dalam kehidupan pribadi, Dan menikahi kekasih masa kecilnya, Beverly Singleton, pada Februari 1954. Keduanya dikaruniai enam anak dan 12 cucu sebelum Beverly meninggal dunia pada 1998.

Obituari keluarga menggambarkan Dan sebagai sosok ayah yang dekat dengan anak-anaknya. Ia senang menghabiskan waktu bersama keluarga melalui berbagai kegiatan, mulai dari bermain ski di Colorado, berperahu di danau, hingga bermain tenis, bola basket, polo, dan golf.

Keluarga juga mengenang Dan sebagai pribadi yang memiliki keteguhan, kepedulian, dan rasa tanggung jawab yang kuat.

"Mereka yang mengenalnya paling mengagumi kekuatannya yang tenang, kehadiran yang mantap, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Kata-katanya dipercaya sepenuhnya-ya berarti ya, dan tidak berarti tidak," demikian pernyataan keluarga.

Mereka menambahkan, Dan akan dikenang sebagai pemimpin visioner, mentor, sahabat, suami, ayah, kakek, hingga buyut yang penuh kasih.

Namun, keluarga menyebut peran terpenting Dan dalam hidupnya bukanlah sebagai pengusaha sukses, melainkan sebagai pribadi yang rendah hati dan mengabdikan hidupnya kepada Tuhan.