JawaPos.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendukung wacana pemerintah untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai upaya menjaga daya beli pekerja sekaligus mendorong konsumsi rumah tangga.

Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas BUMN, Danantara, dan BUMD, Anthony Leong, mengatakan penyesuaian PTKP sudah layak dipertimbangkan setelah hampir satu dekade tidak mengalami perubahan.

Sebagai informasi, batas PTKP sebesar Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan telah berlaku sejak 2016. Karena itu, penyesuaian dinilai perlu dilakukan agar kebijakan perpajakan tetap relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi.

“Setelah hampir satu dekade, penyesuaian wajar dikaji agar kebijakan perpajakan tetap sesuai dengan kondisi ekonomi,” ujar Anthony ketika dihubungi JawaPos.com, Selasa (17/11).

Menurut Anthony, kenaikan batas PTKP dapat menjadi insentif langsung bagi pekerja tanpa menambah beban upah pokok perusahaan.

Sebab, pendapatan yang sebelumnya digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpotensi menjadi tambahan penghasilan yang diterima pekerja.

Meski demikian, dia mengingatkan agar pemerintah memperhitungkan dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara dan konsumsi rumah tangga.

Penyesuaian juga perlu didukung simulasi fiskal, penentuan waktu implementasi yang tepat, serta sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja.

Anthony menilai, sektor usaha yang bergantung pada konsumsi rumah tangga berpotensi merasakan dampak positif lebih cepat.

Di antaranya perdagangan ritel, makanan dan minuman, transportasi, perumahan, pariwisata, industri kreatif, telekomunikasi, hingga produk kebutuhan rumah tangga.

Dia menjelaskan, tambahan pendapatan pekerja mungkin terlihat kecil jika dilihat secara individual. Namun, apabila diterima jutaan pekerja formal secara bersamaan, dampaknya terhadap konsumsi masyarakat dapat menjadi lebih besar.

“Permintaan yang meningkat akan mendorong produksi dan pada akhirnya membuka peluang penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.

Batas PTKP Sudah Tidak Sesuai Lebih lanjut, Anthony menilai batas PTKP saat ini sudah perlu dievaluasi karena belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan biaya hidup masyarakat.

Meskipun nilainya masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata upah minimum provinsi (UMP) nasional, berbagai kebutuhan pokok mengalami kenaikan sejak terakhir kali PTKP disesuaikan pada 2016.

Dia menyebut kenaikan biaya pangan, transportasi, perumahan, pendidikan, hingga kesehatan perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan besaran PTKP yang baru.

Menurut perhitungannya, akumulasi inflasi sejak penetapan PTKP terakhir telah mencapai sekitar 31,5 persen.

Dengan demikian, nilai riil PTKP sebesar Rp 54 juta saat ini tidak lagi setara dengan daya beli ketika kebijakan tersebut pertama kali ditetapkan.

"PTKP seharusnya mencerminkan batas penghasilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar secara wajar," kata Anthony.

Terkait besaran kenaikan, Anthony mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan PTKP pada kisaran Rp 70 juta hingga Rp 72 juta per tahun atau sekitar Rp 5,8 juta sampai Rp 6 juta per bulan.

Usulan tersebut didasarkan pada penyesuaian nilai PTKP Rp 54 juta dengan akumulasi inflasi sekitar 31,5 persen.

Selain itu, besaran tambahan PTKP untuk wajib pajak berstatus kawin dan yang memiliki tanggungan juga perlu disesuaikan secara proporsional.

"Jika menggunakan akumulasi inflasi sekitar 31,5 persen sebagai dasar, nilai Rp 54 juta setara dengan sekitar Rp 71 juta saat ini. Karena itu, kisaran Rp 70 juta hingga Rp 72 juta per tahun atau sekitar Rp 5,8 juta sampai Rp 6 juta per bulan dapat menjadi titik awal pembahasan," jelasnya.

Anthony menambahkan, pemerintah perlu menyusun sejumlah simulasi fiskal untuk memastikan kenaikan PTKP memberikan manfaat nyata bagi pekerja tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap penerimaan negara.