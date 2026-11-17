JawaPos.com - Program loyalitas pelanggan semakin diperhitungkan perusahaan sebagai strategi menjaga transaksi berulang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Pemberian poin, voucher, hingga insentif pembayaran menjadi salah satu cara untuk mempertahankan konsumen sekaligus membangun hubungan jangka panjang.

Laporan Digital 2026: Indonesia dari We Are Social mencatat, sebanyak 13,1 persen responden menyebut poin loyalitas (loyalty point) sebagai salah satu faktor yang mendorong mereka melakukan pembelian secara online.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa insentif berbasis loyalitas turut memengaruhi pertimbangan konsumen dalam berbelanja. Bagi perusahaan, kondisi ini membuka peluang untuk mengoptimalkan pelanggan yang sudah ada, bukan hanya terus mengandalkan strategi mencari konsumen baru.

Namun, program loyalitas tidak cukup sekadar menawarkan poin atau hadiah. Perusahaan perlu memastikan skema yang diterapkan sesuai dengan karakteristik pelanggan, mendorong transaksi berulang, serta tetap memperhitungkan biaya insentif agar tidak membebani operasional bisnis.

Chief Revenue Officer OttoDigital, Grace Sunarjo, mengatakan fleksibilitas menjadi salah satu faktor penting dalam merancang program loyalitas yang sesuai dengan kebiasaan belanja konsumen.

“Fleksibilitas OttoPoint membantu perusahaan merancang loyalty program yang relevan dengan karakteristik dan kebiasaan belanja pelanggannya, sehingga reward yang diberikan bersifat personal. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, personalized service menjadi salah satu strategi memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan retensi,” ujar Grace.

Selain itu, dalam perkembangannya, program loyalitas tidak lagi terbatas pada pemberian poin berdasarkan jumlah transaksi. Perusahaan juga dapat memberikan poin berdasarkan aktivitas nontransaksi, termasuk melalui mekanisme permainan atau gamification.

Pendekatan tersebut memungkinkan bisnis membangun interaksi dengan pelanggan di luar aktivitas pembelian. Konsumen tidak hanya mendapatkan keuntungan ketika berbelanja, tetapi juga melalui keterlibatan mereka dalam aktivitas yang dirancang perusahaan.

Pilihan penukaran poin juga menjadi faktor penting. Poin dapat dikonversi menjadi voucher dari berbagai merchant atau digunakan sebagai alat pembayaran melalui mekanisme point to payment.

Selain itu, perusahaan dapat menerapkan sistem keanggotaan bertingkat atau tier membership. Melalui skema ini, pelanggan bisa memperoleh keuntungan berbeda berdasarkan tingkat aktivitas maupun transaksi mereka.

Grace menjelaskan, fleksibilitas mekanisme tersebut memungkinkan perusahaan menyesuaikan promosi dengan strategi bisnis masing-masing sekaligus merespons momentum pasar lebih cepat.

“Fleksibilitasnya juga memungkinkan perusahaan membuat program promosi dengan lebih cepat, tanpa harus melalui proses pengembangan teknis yang panjang. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih leluasa memanfaatkan momentum pasar dan menghadirkan program promosi yang relevan bagi pelanggan di waktu yang tepat,” jelas Grace.

Di luar persoalan insentif, pengembangan program loyalitas juga berkaitan dengan kesiapan infrastruktur digital perusahaan. Tidak semua pelaku usaha memiliki aplikasi atau platform digital sendiri untuk mengelola data dan aktivitas pelanggan.

Kebutuhan investasi teknologi tersebut berpotensi menjadi kendala, terutama bagi perusahaan yang ingin mengembangkan layanan keanggotaan tanpa menambah kompleksitas operasional.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan program loyalitas dengan sistem kasir atau Point of Sale (POS) yang sudah digunakan. Dengan demikian, perusahaan tidak harus membangun aplikasi baru untuk mulai menjalankan program tersebut.

OttoDigital melalui OttoPoint menawarkan infrastruktur yang memungkinkan perusahaan menyesuaikan proses integrasi dengan kesiapan teknologi masing-masing.

Kebutuhan menjaga loyalitas konsumen kini juga menjadi perhatian berbagai sektor bisnis, mulai dari makanan dan minuman (F&B), perbankan, asuransi, hingga industri jasa lainnya.

Masing-masing sektor memiliki karakteristik transaksi dan kebiasaan konsumen yang berbeda. Karena itu, perusahaan membutuhkan pendekatan yang tidak bisa disamaratakan dalam membangun hubungan dengan pelanggan.

OttoPoint, yang diperkenalkan sejak 2019, telah mendukung implementasi program loyalitas di sejumlah industri tersebut.

“OttoDigital percaya setiap perusahaan memiliki kebutuhan dan strategi yang berbeda untuk membangun loyalitas pelanggan. Oleh karena itu, kami berkomitmen menghadirkan solusi digital yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan para pelaku bisnis di Indonesia,” tutup Grace.

Pada akhirnya, efektivitas program loyalitas tidak hanya ditentukan oleh banyaknya poin yang dibagikan atau jumlah anggota yang terdaftar. Perusahaan perlu mengukur dampaknya terhadap frekuensi pembelian, nilai transaksi, tingkat retensi, hingga biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan.