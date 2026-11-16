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Penulis: Sabik Aji Taufan
Selasa, 17 November 2026 | 04.29 WIB

Paparkan Studi Tol Cipularang di Forum Internasional, Jasa Marga Tekankan Keselamatan Pengendara

Ilustrasi Tol Cipularang. (Istimewa) - Image

Ilustrasi Tol Cipularang. (Istimewa)

 
JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memaparkan pengelolaan jalan Tol Cipularang di forum 9th The International Road Federation (IRF) Global Roads to Tomorrow (R2T) Conference & Exhibition 2026 di San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Dalam hal ini perusahaan menekankan pentingnya keselamatan pengendara.

Studi Jalan Tol Cipularang dijadikan sebagai contoh evaluasi keselamatan dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas perbaikan layanan jalan tol.

Mengusung tema Transforming the Future of Mobility, forum ini mempertemukan otoritas jalan, pemerintah, operator jalan tol, akademisi, konsultan, pelaku industri konstruksi, hingga penyedia teknologi dari berbagai negara. Bagi Jasa Marga, forum ini membuka ruang untuk berbagi pengalaman antar operator jalan tol dengan karakteristik geometrik dan kondisi lalu lintas yang beragam, sekaligus mempelajari pengelolaan di negara lain dalam menangani tantangan serupa.

Dalam sesi Vision Zero & Safe System Implementation: Global Lessons, Engineering Department Head Jasa Marga Nur Safitri menyampaikan presentasi berjudul Enabling Road Safety Excellence for Vision Zero: Improving Highway Safety Performance through Forgiving Road Approach, Evidence from Indonesia. 

Paparan tersebut mengangkat studi kasus Jalan Tol Cipularang dengan menggunakan pendekatan forgiving road untuk mengidentifikasi faktor risiko dan merumuskan kebutuhan peningkatan pelayanan berbasis keselamatan di ruas jalan tol tersebut.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, pihaknya mengutamakan keselamatan pengguna jalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat..

“Setiap hari, sekitar 3,6 juta kendaraan melintas di jaringan jalan tol Jasa Marga Group. Di balik setiap kendaraan, ada pengguna jalan yang ingin tiba dengan selamat. Itulah yang menjadi dasar kami dalam mengelola lalu lintas, dengan menyesuaikan langkah keselamatan terhadap kondisi jalan dan karakter lalu lintas di setiap ruas. Pengalaman inilah yang kami bagikan kepada para pengelola jalan dari berbagai negara di forum IRF,” ujar Rivan, Senin (16/11).

Dalam forum ini, Jasa Marga juga menyerap ilmu pengelolaan jalan tol yang dijalankan negara lain. Dengan begitu, Jasa Marga mendapat referensi berbeda-beda guna menyusun sistem pelayanan yang semakin baik.

Partisipasi dalam forum IRF menjadi bagian dari komitmen Jasa Marga untuk berkontribusi dalam pengembangan keselamatan jalan di tingkat internasional. Melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan para pemangku kepentingan di sektor transportasi, Perseroan terus memperkuat pengelolaan jalan tol untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung perjalanan yang lebih lancar, aman dan nyaman bagi masyarakat.

Editor: Sabik Aji Taufan
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