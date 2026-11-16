Digitalisasi Perkebunan Ditargetkan Dongkrak Produktivitas hingga 15 Persen

JawaPos.com - Dalam rangka memperkuat swasembada gula nasional, PTPN Group tengah melakukan strategi digitalisasi sektor perkebunan melalui penerapan teknologi dari pengelolaan kebun, operasional pabrik, hingga pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas hingga 15 persen.

Direktur Produksi dan Pengembangan PTPN III (Persero), Rizal H. Damanik, menyampaikan bahwa perusahaan menargetkan produksi gula meningkat dari 882 ribu ton pada 2025 menjadi 2,16 juta ton pada 2028 untuk mendukung swasembada gula konsumsi.

"Pada 2030, produksi ditargetkan mencapai 5,46 juta ton untuk mendukung swasembada gula industri," kata Rizal di INNOFOOD 2026 11-14 November 2026, dikutip Senin (16/11).

Sebagai gambaran menuju target tersebut, Rizal memperkirakan produksi gula PTPN Group pada 2026 mencapai 1,2 juta ton, setara dengan sekitar 43,6 persen kebutuhan gula konsumsi nasional.

Melalui PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PTPN Group bermitra dengan petani tebu untuk memproduksi gula konsumsi. Kerja sama antar-BUMN di sisi pemasaran membantu menyalurkan gula dari pabrik sesuai kebutuhan pasar sekaligus menjaga stabilitas harga bagi masyarakat.

Pengembangan bisnis gula tersebut sejalan dengan penugasan pemerintah kepada PTPN Group untuk mengembangkan dan menghilirkan 15 komoditas strategis perkebunan dan pertanian. Penugasan ini menjadi bagian dari transformasi perusahaan untuk memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir dan mendukung ketahanan pangan serta energi secara berkelanjutan.

Digitalisasi dari kebun hingga pemasaran

PTPN Group juga mendorong digitalisasi dari kebun, pabrik, hingga pemasaran. Penerapannya diproyeksikan meningkatkan produktivitas 8-15 persen. Di tingkat holding, Rizal menyebut potensi penghematan hingga Rp2,2 triliun melalui penerapan teknologi digital dan perbaikan efisiensi operasional.

Salah satu penerapannya terlihat pada pengangkutan buah sawit dari kebun ke pabrik. "Kini, petugas dapat memantaunya secara langsung melalui GPS. Pengiriman buah TBS dari kebun menuju pabrik dapat dimonitor, sehingga potensi kehilangan/susut pengiriman dapat ditekan", ujar Rizal

PTPN juga menggunakan business cockpit, dasbor yang menyajikan data kinerja kebun, pabrik, dan pemasaran dalam satu tampilan. Data tersebut membantu tim mengetahui bagian yang membutuhkan perhatian, mengambil tindakan lebih cepat, serta mengevaluasi produktivitas kebun. Menurut Rizal, produktivitas kebun PTPN semakin baik dan mampu bersaing dengan perusahaan perkebunan sejenis.

Transformasi operasional juga didukung oleh proses regenerasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh lini organisasi. Dari hampir 75 ribu karyawan PTPN, sekitar 25 ribu orang atau sepertiganya merupakan karyawan berusia 40 tahun ke bawah, yang berkontribusi pada berbagai jenjang organisasi, mulai dari pelaksana operasional hingga posisi manajerial.

Komposisi ini mencerminkan keberlanjutan pengembangan talenta serta pentingnya kolaborasi lintas generasi dalam menjaga kesinambungan operasional dan memperkuat daya saing perusahaan.