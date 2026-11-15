Peredaran Kosmetik Ilegal kian Meresahkan, Hati-hati Review Manipulatif

JawaPos.com - Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi) menyoroti kosmetik ilegal dalam persaingan industri lokal yang dinilai dapat memicu persaingan usaha tidak sehat serta mengancam daya saing industri kosmetik nasional.

"Praktik perdagangan yang tidak bertanggung jawab tersebut semakin menjadi perhatian seiring pesatnya perkembangan penjualan produk kecantikan melalui platform digital, media sosial, dan marketplace," kata Tim Kebijakan Publik dan Keberlanjutan Perkosmi, Ribut Purwanti, dikutip Minggu (15/11).

Dia mengatakan persaingan tidak sehat di industri kosmetik digital tidak hanya dipicu oleh peredaran produk ilegal, tetapi juga praktik manipulasi ulasan, pesanan palsu, buzzer, hingga manipulasi algoritma.

Menurut dia, praktik tersebut dapat menciptakan persepsi keliru terhadap kualitas produk dan merugikan pelaku usaha yang menjalankan bisnis sesuai ketentuan.

Peredaran kosmetik palsu juga menjadi ancaman karena produk yang ditawarkan dengan harga jauh lebih murah dapat mengganggu persaingan pasar. Bahkan, produk yang memiliki tampilan menyerupai barang asli berpotensi mengecoh konsumen.

Kondisi tersebut tidak hanya merugikan industri dan pelaku usaha yang taat aturan, tetapi juga membahayakan konsumen karena keamanan, mutu, dan manfaat produk ilegal tidak dapat dijamin.

Berdasarkan data BPOM, dalam intensifikasi pengawasan kosmetik pada Mei 2026, ditemukan 9.042 dari 9.617 tautan penjualan kosmetik daring tidak memenuhi ketentuan, dengan estimasi nilai keekonomian mencapai Rp 260,7 miliar. Temuan tersebut didominasi produk tanpa izin edar.

Selain pengawasan daring, BPOM juga menemukan 2.127.765 produk kosmetik dari 128 sarana yang tidak memenuhi ketentuan, dengan nilai keekonomian sekitar Rp 35,8 miliar.

Perkosmi menilai penguatan pengawasan perlu dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, BPOM, platform perdagangan digital, dan pelaku industri. Langkah tersebut diperlukan untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih adil sekaligus memastikan konsumen memperoleh produk yang aman dan legal.