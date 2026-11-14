Puaskan Pengguna Jalan, Jasa Marga Tingkatkan Kualitas Layanan Rest Area di Tol Strategis



JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meningkatkan kualitas layanan rest area jalan tol. Langkah ini untuk memuaskan pengalaman pengguna jalan.

Peningkatan kualitas tidak hanya menyasar rest area yang dikelola oleh Jasa Marga, melainkan juga yang di bawah mitra.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono mengatakan, layanan tidak bisa hanya dipusatkan kepada infrastruktur jalan yang handal. Fasilitas pendukung lain harus membantu kepuasan pelanggan.

Kebijakan ini sejalan dengan transformasi layanan perusahaan yang berorientasi pada kebutuhan serta kepuasan pelanggan. Seluruh lini fasilitas harus memiliki kontribusi kepada kepuasan masyarakat.

"Jasa Marga memandang pelayanan jalan tol sebagai satu kesatuan pengalaman perjalanan pelanggan. Karena itu, perhatian terhadap kualitas fasilitas dan kenyamanan pengguna jalan perlu dilakukan secara menyeluruh, termasuk pada rest area yang dikelola oleh mitra usaha," ujar Rivan, Sabtu (14/11).

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Saat ini, terdapat 64 rest area di jaringan jalan tol Jasa Marga Group. Dengan rincian 62 rest area beroperasi dan 2 rest area fungsional. Dari jumlah tersebut, 36 _

rest area adalah milik mitra dan dioperasionalkan fungsional oleh anak usaha PT Jasamarga Related Business (JMRB).

Dengan komposisi tersebut, penguatan koordinasi dan kolaborasi bersama mitra pengelola menjadi bagian penting dalam menjaga konsistensi kualitas pelayanan di seluruh jaringan.

Perusahaan BUMN ini bersama mitra menjalankan kebijakan peningkatan fasilitas. Salah satu ruas strategis adalah Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Jalan tol ini merupakan koridor yang menghubungkan wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya.

Ruas ini membutuhkan ketersediaan fasilitas istirahat yang memadai. Pembenahan diprioritaskan pada aspek yang paling dibutuhkan pengguna jalan, khususnya kebersihan dan kenyamanan toilet serta fasilitas pendukung bagi pengemudi kendaraan angkutan barang.

Di Rest Area KM 19A dan KM 39A arah Cikampek, pekerjaan peningkatan fasilitas toilet telah rampung 100 persen. Sementara itu, di Rest Area KM 57A arah Cikampek, pembaruan fasilitas toilet juga telah selesai 100 persen dan dilengkapi dengan pengoperasian kanopi di area istirahat pengemudi truk.

Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan tambahan bagi pengemudi kendaraan besar dan armada logistik saat beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan.