El Nino Mulai Berdampak, Produksi Sawit RI Diproyeksi Turun Tahun Depan 

Ilustrasi petani kelapa sawit. (Istimewa)

JawaPos.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memproyeksi produksi minyak sawit Indonesia turun 3,11 persen dari 61,79 juta ton pada 2026 menjadi 59,87 juta ton pada 2027.

Anggota Dewan Pembina Gapki, Joko Supriyono, mengatakan angka tersebut merupakan gabungan dari produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO).

“Dampak tahun depan, diperkirakan produksi turun sekitar 3 juta ton,” ujar Joko dalam 22nd Indonesian Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC 2026) di Bali International Convention Centre (BICC), The Westin Resort Nusa Dua, Jumat (13/11).

Joko mengatakan, fenomena El Nino yang menguat sejak Agustus belum memberikan dampak signifikan terhadap produksi sawit sepanjang tahun ini. Namun, kondisi kekeringan dan defisit air di sejumlah wilayah perkebunan berpotensi menekan produktivitas tanaman pada tahun depan.

Dalam konferensi yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) tersebut, Gapki memperkirakan El Nino mengurangi potensi produksi sawit Indonesia sekitar 4,9 persen atau 3,08 juta ton tahun depan, tanpa dampak El Nino, produksi sawit nasional berpotensi mencapai 62,95 juta ton.

“Produksi tahun ini masih naik karena El Niño baru dimulai Agustus. Dampaknya baru terasa tahun depan,” ujar Joko.

Selain itu, Gapki memperkirakan konsumsi minyak sawit domestik meningkat 11,36 persen menjadi 30,20 juta ton pada 2027, dari estimasi 27,12 juta ton pada tahun ini.

Peningkatan konsumsi tersebut terutama berasal dari kebutuhan biodiesel yang diperkirakan mencapai 17,4 juta ton. Angka tersebut meningkat 18,45 persen dibandingkan proyeksi konsumsi biodiesel tahun ini di angka 14,69 juta ton seiring implementasi mandatori biodiesel B50.

Kenaikan kebutuhan dalam negeri berjalan seiring dengan penurunan volume ekspor yang pada tahun 2027 diperkirakan turun 12,27 persen menjadi 29,73 juta ton pada 2027, dari estimasi 33,89 juta ton sampai akhir tahun 2026.

Ia menyebut, peningkatan penyerapan sawit di dalam negeri melalui program biodiesel akan memengaruhi ketersediaan pasokan untuk pasar ekspor. Joko memperingatkan peningkatan mandatori biodiesel lebih lanjut berpotensi mempersempit pasokan ekspor.

“Jika pembahasan menuju B60 dilanjutkan, konsumsi domestik akan semakin tinggi dan pasokan untuk ekspor akan makin terbatas,” ujarnya.

Gapki memproyeksikan penurunan ekspor terjadi pada hampir seluruh kelompok produk sawit. Ekspor CPO dan produk olahannya diperkirakan turun 10,66 persen menjadi 23,81 juta ton pada 2027, dari 26,65 juta ton tahun ini.