Tingkatkan Layanan Jalan Tol, Jasa Marga Perkuat Keterbukaan Informasi Publik

Karyawan Jasa Marga berusia muda menunjukan aplikasi Travoy. (Jasa Marga)

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berusaha secara berkelanjutan untuk meningkatkan layanan jalan tol. Perusahaan memperkuat keterbukaan informasi publik.

Langkah ini untuk membentuk tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jasa Marga berpatisipasi dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat di Jakarta.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, keterbukaan informasi publik harus dijalankan demi mencapai transformasi tata kelola dan pelayanan perusahaan.

"Kami berkomitmen mewujudkan Jasa Marga sebagai badan publik yang terpercaya melalui tata kelola informasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis teknologi digital. Komitmen ini tidak hanya kami wujudkan melalui pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga dengan membangun budaya keterbukaan di seluruh lini perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat," ujar Rivan.

Jasa Raharja sejauh ini mengelola 36 ruas jalan tol dengan total panjang jalan tol beroperasi sepanjang 1.318 KM dari konsesi sepanjang 1.736 kilometer. Sekitar 3,6 juta kendaraan melintasi jaringan jalan tol Jasa Marga setiap harinya, dengan kebutuhan informasi perjalanan yang beragam dan dinamis.

Untuk mendukung hal tersebut, Jasa Marga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi melalui Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) sebagai pusat pemantauan dan pengendalian lalu lintas secara terintegrasi. Didukung lebih dari 3.500 CCTV, berbagai perangkat pemantauan lalu lintas, serta sistem Intelligent Transportation System (ITS), JMTC mengolah data kondisi lalu lintas menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan, percepatan respons operasional, dan penyampaian informasi kepada masyarakat.

Informasi tersebut dapat diakses melalui berbagai kanal komunikasi dan pelayanan Jasa Marga, antara lain aplikasi Travoy, Call Center 133, situs web perusahaan, situs web Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hingga media sosial resmi perusahaan.

Melalui kanal tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi kondisi lalu lintas secara real-time, estimasi tarif dan rute perjalanan, fasilitas rest area, hingga menyampaikan pengaduan dan memperoleh bantuan selama perjalanan.

Jasa Marga juga menerapkan kebijakan proactive disclosure melalui penyediaan informasi publik secara proaktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencakup informasi berkala, informasi serta-merta, dan informasi yang tersedia setiap saat. Komitmen tersebut didukung melalui penguatan fungsi dan kelembagaan PPID, regulasi pengelolaan informasi, serta pengembangan kebijakan dan tata kelola informasi publik di seluruh unit kerja untuk menjalankan keterbukaan informasi secara konsisten dan terukur.

Kerja keras perusahaan pun mendapat pengakuan dengan nilai Monev KIP yang terus meningkat. Pada tahun 2025, nilai yang diraih yakni 98,92 dengan predikat Informatif, sekaligus menempati peringkat pertama pada klaster BUMN Tbk dan peringkat ketiga dari 39 BUMN yang memperoleh predikat Informatif.

"Keterbukaan informasi publik bukan hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan berpartisipasi. Karena itu, fokus kami bukan hanya menyediakan akses dan membuka informasi, melainkan memastikan keterbukaan informasi tersebut mendorong perbaikan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta manfaat nyata yang dapat dirasakan oleh publik," tutup Rivan.