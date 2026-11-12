El Nino dan B50 Hantui Industri Sawit, Stok CPO Diprediksi Terus Menyusut

JawaPos.com - Guru Besar Agribisnis Institut Pertanian Bogor (IPB), Bayu Krisnamurthi, memperingatkan industri kelapa sawit nasional menghadapi tekanan berat pada 2027.

Kondisi tersebut dipengaruhi tiga faktor utama, yakni fenomena El Nino, dinamika geopolitik global, serta kebijakan pemerintah, terutama implementasi mandatori biodiesel B50.

Menurut Bayu, ketiga faktor tersebut berpotensi memengaruhi produksi, rantai pasok, hingga ketersediaan stok minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) sepanjang tahun depan.

Ia menjelaskan, dampak El Nino diperkirakan mulai terasa pada hasil panen 2027. Sementara itu, situasi geopolitik global turut memengaruhi berbagai aspek industri, mulai dari ketersediaan input pertanian hingga kelancaran rantai pasok.

Faktor lainnya adalah keputusan pemerintah terkait kebijakan B50 serta pelaksanaan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kombinasi tekanan tersebut dinilai dapat membuat kondisi industri sawit pada 2027 semakin menantang.

"Tekanan ini menurut saya akan membuat situasi tahun 2027 itu stressful. Dan yang akan langsung terpengaruh adalah penurunan stok secara konsisten," ujar Bayu dalam konferensi pers acara forum 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026, Bali, Kamis (12/11).

Bayu mengatakan, dampak terhadap harga maupun ketersediaan pasokan mungkin belum terlalu terasa pada awal 2027, termasuk saat Ramadan dan Lebaran.

Namun, apabila tidak diantisipasi dengan langkah sistematis, penurunan stok secara signifikan dapat menjadi persoalan sepanjang tahun.

Ia menilai, upaya yang perlu segera dilakukan adalah memperbaiki produktivitas perkebunan, meningkatkan produksi, serta merasionalisasi kebijakan pemerintah. Sebab, pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan produksi akan menggerus stok.

"Kalau pertumbuhan konsumsi lebih besar daripada pertumbuhan produksi, maka stoknya akan menurun," ujarnya.

Bayu juga meminta pemerintah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Perhitungan tersebut perlu mencakup dampak terhadap harga, kebutuhan pendanaan, hingga ekspor produk sawit.

Menurutnya, pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan kebijakan mandatori biodiesel melalui keputusan yang ditetapkan. Pemerintah dapat mempertimbangkan penerapan B40, B50, maupun B60 sesuai dengan kondisi produksi dan kebutuhan dalam negeri.

Namun, keputusan kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi alam yang tidak dapat dikendalikan. Berbeda dengan kebijakan pemerintah yang dapat diubah melalui keputusan, produksi tandan buah segar (TBS) sangat bergantung pada kondisi tanaman dan cuaca.

"Kalau pohonnya (kelapa sawit), tidak bisa dipaksa untuk disuruh nambah buahnya. Karena memang dia stres sekarang karena kekeringan," ucapnya.

Ia menerangkan, kondisi curah hujan di wilayah Indonesia tidak merata. Sejumlah daerah di utara khatulistiwa, seperti Sumatera Utara, masih mengalami hujan, sedangkan wilayah selatan cenderung lebih kering.

Padahal, basis produksi sawit Indonesia lebih banyak berada di wilayah selatan khatulistiwa. Kondisi tersebut membuat perkebunan di sejumlah daerah sentra produksi berpotensi mengalami tekanan akibat kekeringan.

Kondisi tanaman yang mengalami stres akibat kekeringan dikhawatirkan menekan produksi secara signifikan. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang memperkirakan produksi sawit dapat turun hampir 3 juta ton.

Bayu menambahkan, penurunan produksi juga akan membawa implikasi terhadap kebutuhan pendanaan, termasuk pembiayaan program biodiesel melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Di sisi lain, perkembangan geopolitik global juga dapat memengaruhi ruang pengambilan kebijakan pemerintah. Ia menyinggung kemungkinan meredanya konflik di Timur Tengah yang dapat membuka kembali jalur pelayaran Selat Hormuz dan menekan harga minyak dunia.

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai instrumen kebijakan sekaligus memperhitungkan kondisi alam yang tidak dapat diintervensi.