Rachmat Pambudy: Keberlanjutan Jadi Fondasi Daya Saing Industri Sawit

JawaPos.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mendorong transformasi struktural industri kelapa sawit nasional untuk memperkuat daya saing di pasar global. Salah satu langkah yang disiapkan adalah meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus mempercepat hilirisasi produk sawit.

Rachmat mengatakan kelapa sawit bukan sekadar komoditas ekspor. Melainkan salah satu pilar strategis ketahanan nasional yang berperan dalam menopang ketahanan pangan, mendukung transisi energi, serta menghidupi jutaan pekebun dan pekerja.

“Jika dikelola secara bertanggung jawab, kelapa sawit dapat menjadi bagian dari solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi global,” ujar Rachmat dalam pembukaan forum 22nd Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 Bali pada Kamis (12/11).

Rachmat berkata pengembangan industri sawit perlu dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan aspek ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. "Ekspansi ekonomi tidak boleh lagi mengorbankan lingkungan. Pertumbuhan harus tetap berada dalam batas kemampuan alam," ujarnya.

Ia mekanjutkan pemerintah akan memastikan integritas pengelolaan lahan melalui pengawasan yang ketat. Langkah tersebut menjadi fondasi penting untuk menjaga keberlanjutan industri sawit sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar internasional.

Rachmat menilai tingginya permintaan minyak sawit global harus diikuti peningkatan produktivitas dan penguatan rantai pasok yang lebih adil, transparan, serta inklusif. Apalagi, industri sawit juga menghadapi tantangan perubahan iklim, termasuk fenomena El Nino yang berpotensi menekan produksi.

Di sisi lain, kebutuhan energi domestik terus meningkat sehingga kapasitas ekspor dapat menghadapi tekanan.

"Kita harus mengubah tantangan pasokan saat ini menjadi peluang untuk membangun struktur industri yang lebih kuat. Dengan demikian, Indonesia dapat memimpin dalam pasokan kelapa sawit global sekaligus menjadi pelopor pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab," katanya.

Untuk mewujudkan transformasi tersebut, pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis melalui proyek pembangunan nasional. Agenda tersebut mencakup penyederhanaan regulasi, penegakan standar tanpa pembakaran, serta perluasan praktik pengelolaan perkebunan berkelanjutan.

Pemerintah juga mendorong peningkatan produktivitas pekebun rakyat, penguatan sistem pelacakan rantai pasok secara real-time, serta penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) agar semakin diakui di tingkat global.

Di sisi hilirisasi, pemerintah ingin mendorong pengolahan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi berbagai produk bernilai tambah tinggi. Rachmat menyebut, terdapat tiga langkah inovasi yang perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan industri sawit nasional.

Pertama, melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit yang sudah tua menggunakan benih bersertifikat DNA. Langkah tersebut ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas pekebun rakyat hingga dua kali lipat tanpa perlu memperluas lahan perkebunan.

Kedua, menghilangkan hambatan birokrasi dan pemalsuan benih melalui verifikasi digital program peremajaan serta pelacakan rantai pasok berbasis satelit secara real-time.

Ketiga, mempercepat transformasi industri dari ekspor CPO mentah menuju pengembangan produk hilir, seperti bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau sustainable aviation fuel (SAF), produk oleokimia, dan manufaktur hijau.

"Indonesia harus mengekspor teknologi dan menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, bukan hanya mengekspor bahan mentah," ucapnya. Dia menambahkan, pengembangan teknologi juga harus memberikan manfaat langsung bagi pekebun rakyat. Mereka perlu mendapatkan akses terhadap bahan tanam berkualitas, produktivitas tinggi, serta perangkat digital untuk memenuhi standar perdagangan global.

Dengan demikian, nilai tambah dari perdagangan produk sawit berkelanjutan diharapkan dapat mengalir hingga ke masyarakat perdesaan.

Rachmat menegaskan keberlanjutan bukanlah penghambat pertumbuhan industry. Melainkan fondasi untuk memperkuat daya saing jangka panjang. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan harus berjalan beriringan agar Indonesia mampu memperkuat posisi sebagai pemain utama industri sawit global.