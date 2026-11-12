Naik Kereta Makin Sat-Set, BTN Hadirkan Pembayaran Digital di Loko Café dan Restoran KA

JawaPos.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor. Kali ini, BTN menggandeng PT Reska Multi Usaha (KAI Services) untuk memperkuat digitalisasi pembayaran di sektor transportasi dan lifestyle.

Kerja sama tersebut mencakup penyediaan fasilitas pembayaran digital berupa 219 QRIS dan mesin electronic data capture (EDC) BTN. Fasilitas itu ditempatkan di 23 outlet Loko Café dan 28 restoran Kuliner Kereta Api (KA). Sehingga memudahkan transaksi pelanggan di gerai maupun selama perjalanan kereta api di seluruh rute Pulau Jawa.

Regional Office Head BTN Kantor Wilayah Jawa Barat Asvianti Handaru mengatakan, kolaborasi tersebut menjadi peluang strategis untuk memperluas jangkauan layanan perbankan digital BTN. Sebab, KAI Services memiliki jaringan usaha dan interaksi yang luas dengan masyarakat.

"Hal ini menjadi peluang strategis bagi BTN untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin dekat, mudah diakses, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Selain penyediaan fasilitas pembayaran, BTN juga mendorong integrasi pembayaran digital melalui aplikasi KAI Access menggunakan QRIS BTN. Proses integrasi telah berjalan melalui pertukaran informasi dan data. Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan pengembangan sistem.

Asvianti berharap integrasi tersebut dapat memperkuat konektivitas layanan digital kedua perusahaan. Sekaligus memberikan pengalaman transaksi yang semakin mudah bagi pelanggan. BTN juga menyiapkan program promosi berupa voucher cashback sebesar 30% dan tersedia voucher senilai Rp30.000 untuk setiap pengguna baru dan aktivasi balé By BTN khusus pada periode 11–13 November.

Menurut Asvianti, kolaborasi tersebut bukan sekadar penyediaan fasilitas pembayaran. Melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang saling terhubung. Sekaligus memberikan nilai tambah bagi kedua perusahaan.

Potensi pengembangan kerja sama di lingkungan KAI Group masih terbuka lebar. Dari sekitar 295 perjalanan kereta api yang berpotensi menjadi cakupan kerja sama, implementasi program saat ini baru menjangkau sekitar 28 perjalanan. Ke depan, BTN berharap cakupan tersebut terus diperluas. Agar semakin banyak penumpang menikmati kemudahan transaksi digital.

Ekspansi ekosistem digital itu sejalan dengan pertumbuhan pengguna aplikasi balé by BTN. Sejak diluncurkan pada 6 Maret 2025, aplikasi tersebut telah menembus 5.021.503 pengguna terdaftar. Tumbuh 51% secara year-on-year (YoY).

Hingga September 2026, balé by BTN membukukan 2,23 miliar transaksi. Meningkat 46% YoY. Sementara nilai transaksinya mencapai Rp 103,53 triliun atau tumbuh 44% secara tahunan.

Pertumbuhan tersebut turut memberikan kontribusi terhadap bisnis perseroan. Hingga September 2026, perolehan funding tabungan melalui ekosistem digital BTN meningkat 30%. Sedangkan fee-based income tumbuh 42% secara tahunan.

BTN menargetkan jumlah pengguna aktif balé by BTN dapat mencapai 12 juta pada tahun depan. Untuk mengejar target tersebut, perseroan terus memperluas kolaborasi dengan berbagai ekosistem. Mulai dari merchant, pendidikan, transportasi, kesehatan, pariwisata, properti, hingga mitra strategis lainnya.

Direktur Bisnis Konsumer PT Reska Multi Usaha (KAI Services) Lies Permana Lestari menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurut dia, kerja sama dengan BTN menjadi langkah strategis untuk meningkatkan transaksi pembayaran nontunai (cashless) sekaligus mempercepat digitalisasi layanan. Kemudahan fasilitas pembayaran menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan kenyamanan penumpang kereta api maupun pelanggan Loko Café.

"Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan kenyamanan dan nilai tambah bagi penumpang kereta api serta pelanggan KAI Services," ujarnya.

Ke depan, KAI Services juga akan memperkuat kolaborasi dengan BTN melalui berbagai program promosi. Khususnya selama periode Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Berbagai penawaran menarik disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan sekaligus memberikan pengalaman transaksi yang lebih baik bagi pelanggan.