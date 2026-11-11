Tingkatkan Keamanan Operasional Jalan Tol, Jasa Marga Perkuat Keamanan Siber

Fasilitas JMTC Jasa Marga. (Jasa Marga)

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk meningkatkan keamanan siber perusahaan. Langkah ini untuk mendukung operasional dan pelayanan jalan tol.

Terkait hal ini, Jasa Marga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kedua belah pihak menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Pengusahaan Jalan Tol dan Bidang Keamanan Siber dan Sandi di Jakarta.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dan Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi. Kerja sama ini mencakup pengamanan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas keamanan siber dan sandi, pertukaran data dan informasi, hingga penguatan kampanye dan literasi keamanan siber.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan, ketahanan siber adalah aspek penting dalam menjalankan operasional tol. Pemanfaatan teknologi digital yang semakin masif membuat perusahaan harus beradaptasi.

“Transformasi digital telah menjadi bagian penting di Jasa Marga dalam mendukung keandalan operasional dan peningkatan kualitas pelayanan jalan tol, termasuk melalui pengoptimalan Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC). Karena itu, penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan strategis untuk melindungi infrastruktur digital perusahaan dari berbagai potensi ancaman,” ujar Rivan, Rabu (11/11).

Dalam program ini, Jasa Marga menargetkan peningkatan kompetensi SDM. Sehingga siap merespon berbagai potensi risiko ancaman.

"Melalui kolaborasi dengan BSSN, kami berharap dapat meningkatkan kompetensi personel, memperkuat kesadaran keamanan siber, serta mengembangkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan insiden,” tambah Rivan.

Sementara itu, Kepala BSSN Nugroho Sulistyo Budi menyampaikan, kerja sama ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah dan badan usaha dalam memperkuat keamanan siber, khususnya pada sektor infrastruktur transportasi.

"Jalan tol merupakan infrastruktur strategis yang berperan penting dalam mendukung kelancaran rantai pasok dan memperkuat ketahanan nasional. Seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam operasional jalan tol, penguatan keamanan siber menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan keberlangsungan layanan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta melindungi kepentingan nasional,” pungkasnya.