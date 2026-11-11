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Penulis: Antara
Kamis, 12 November 2026 | 05.20 WIB

4 Manajer Investasi Pelat Merah Dimerger, Danantara Pastikan Tak Ada PHK

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan jumlah karyawan setelah penggabungan mencapai sekitar 280 orang. (ANTARA) - Image

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan jumlah karyawan setelah penggabungan mencapai sekitar 280 orang. (ANTARA)

JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memastikan penggabungan empat perusahaan manajer investasi badan usaha milik negara (BUMN) menjadi PT Danareksa Investment Management Indonesia (Danareksa Investments) tidak disertai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani mengatakan jumlah karyawan setelah penggabungan mencapai sekitar 280 orang.

Ia menyebut, seluruh karyawan tetap dipertahankan karena perusahaan justru membutuhkan sumber daya manusia untuk mendukung pengembangan bisnis ke depan.

“Ini memang penggabungan, jadi tidak ada pemberhentian atau pengurangan dari penggabungan ini,” katanya, dalam peluncuran Danareksa Investments di Jakarta, Rabu (11/11).

Ia menjelaskan perusahaan akan meningkatkan kemampuan dan kompetensi karyawan agar mampu mendukung pengelolaan dana investasi yang lebih besar.

Ia menilai, pengalaman dan kualitas tim yang berasal dari masing-masing perusahaan menjadi modal penting untuk memperkuat kemampuan pengelolaan investasi.

Empat perusahaan manajer investasi berstatus badan usaha milik negara (BUMN) resmi bergabung menjadi PT Danareksa Investment Management Indonesia (Danareksa Investments).

Keempat manajer investasi tersebut yakni PT Mandiri Manajemen Investasi, PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management, dan PT PNM Investment Management.

Proses penggabungan secara hukum efektif pada 1 Oktober 2026, dengan Mandiri Manajemen Investasi menjadi entitas yang bertahan (surviving entity).

Setelah merger, Danareksa Investments memiliki dana kelolaan atau asset under management (AUM) sebesar Rp 172,5 triliun.

Selain itu, Danareksa Investments memiliki sekitar satu juta investor ritel, 375 investor institusi, dan 56 mitra distribusi yang mencakup perbankan, perusahaan sekuritas, serta perusahaan teknologi finansial (fintech).

Editor: Estu Suryowati
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