Grup Hotel Terbesar Kedua Dunia Bidik Indonesia, Siapkan Ekspansi pada 2027

JawaPos.com - Jin Jiang Hotels, grup perhotelan terbesar kedua di dunia berdasarkan portofolio kamar, berencana memperluas bisnisnya di Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu pasar yang dibidik melalui rencana pembukaan hotel baru di Jakarta pada semester pertama 2027.

Rencana tersebut disampaikan dalam partisipasinya pada Hotel Investment Conference Asia Pacific (HICAP) 2026 di Singapura pada 20–22 Oktober 2026. Dalam konferensi tersebut, perusahaan memperkenalkan sejumlah merek hotel sekaligus menjajaki peluang investasi, pengembangan, dan operasional bersama investor serta mitra bisnis.

General Manager Bisnis Internasional Jin Jiang Hotels Wilayah Tiongkok, Juvena He, mengatakan Asia Tenggara memiliki potensi besar bagi perkembangan bisnis perhotelan perusahaan.

"Kami bangga dapat menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap kawasan yang terus berkembang ini. Kehadiran kami merupakan bukti keyakinan terhadap potensi besar Asia Tenggara. Kami siap berkontribusi dalam meningkatkan standar layanan perhotelan di kawasan ini," ujar Juvena He.

Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi melalui rencana pembukaan 7 Days Premium Hotel di Jakarta. Selain itu, hotel ini juga menyiapkan pengembangan jaringan di Malaysia melalui proyek Renjoy Hotel dan hotel kedua 7 Days Premium.

Sebelumnya, perusahaan telah membuka 7 Days Premium Hotel di Kuala Lumpur pada Juli 2026. Sementara itu, Metropolo Jinjiang Hotels Luang Prabang di Laos dijadwalkan mulai beroperasi pada 16 November 2026.

Ekspansi tersebut dilakukan di tengah perkembangan sektor pariwisata kawasan. Berdasarkan data ASEANstats, negara-negara anggota ASEAN mencatat lebih dari 147 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2025.

Hingga saat ini, hotel ini telah menghadirkan enam merek hotel di Asia Tenggara, yakni Ginco Hotel, Renjoy Hotel, Metropolo Jinjiang Hotel, Jinjiang Inn, Lavande, dan 7 Days Premium. Portofolio tersebut mencakup berbagai segmen, mulai dari ekonomi hingga high-end.

Sementara itu, untuk menunjang pengembangan bisnis di kawasan ASEAN, hotel ini mengandalkan sistem operasional dan jaringan pengadaan yang telah dimiliki. Salah satunya melalui Jinjiang Global Purchasing Platform (GPP), yang digunakan untuk mendukung kerja sama dengan mitra lokal serta mengoptimalkan kebutuhan operasional hotel.

Perusahaan juga telah memiliki tiga kantor perwakilan di Malaysia, Vietnam, dan Indonesia. Dalam menjalankan bisnisnya di kawasan tersebut, lebih dari 80 persen tenaga kerja hotel berasal dari masyarakat lokal.

Pada HICAP 2026, hotel ini juga berkolaborasi dengan Louvre Hotels Group yang merupakan bagian dari grup usahanya. Perusahaan perhotelan tersebut memiliki pengalaman selama 50 tahun dengan jaringan lebih dari 1.750 hotel di 70 negara.