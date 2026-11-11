Rayakan Hari Pahlawan, Petugas Whoosh Kenakan Pakaian Adat dan Bagikan Suvenir

Pegawai pelayanan Kereta Cepat Whoosh mengenakan pakaian adat nusantara merayakan Hari Pahlawan 2026. (doc. KCIC)

JawaPos.com - Manajemen Kereta Cepat Whoosh ikut serta merayakan Hari Pahlawan yang jatuh pada Selasa (10/11). Perusahaan membuat kebijakan 32 pegawai pelayanan mengenakan pakaian adat nusantara.

Para petugas menyapa penumpang secara langsung dan membagikan 300 suvenir Hari Pahlawan sebagai ucapan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada Whoosh.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan, perusahaan ingin menghadirkan suasana Hari Pahlawan di stasiun.

“Semangat kepahlawanan hari ini bisa hadir lewat kesungguhan dalam melayani, dan itulah yang dijalankan petugas kami setiap hari. Pakaian adat yang mereka kenakan hari ini menjadi pengingat bahwa pengabdian itu kami jalankan bersama, dari beragam latar belakang, untuk Indonesia,” ujarnya.

Adapun beberapa pakaian adat yang dikenakan berasal dari daerah seperti Jawa, Sunda, Betawi, dan Minang. Para petugas disebar di sejumlah titik pelayanan Whoosh.

Sehari-hari, petugas pelayanan di stasiun melayani pembelian tiket, memberikan informasi kepada penumpang, dan mendampingi penumpang yang membutuhkan bantuan khusus. Mereka juga mengatur penumpang saat naik dan turun kereta serta menjaga keselamatan di area tunggu. Seluruh tugas itu dijalankan dengan sepenuh hati agar setiap perjalanan dimulai dengan lancar dan aman.

Peran tersebut semakin penting seiring meningkatnya jumlah penumpang Whoosh. Pada Oktober 2026, Whoosh melayani 546.534 penumpang, naik sekitar 9,6 persen dibandingkan September 2026 sebanyak 498.673 penumpang.

“Kepercayaan penumpang yang terus tumbuh menjadi penyemangat bagi petugas kami untuk memberikan pelayanan terbaik. Di Hari Pahlawan ini, kami ingin semangat pengabdian para pahlawan terus hadir dalam setiap perjalanan bersama Whoosh,” tutup Emir.