Genjot Produksi Mobil Hybrid, Honda Rogoh Rp 54 Triliun Bangun Pabrik Baru di Ohio

JawaPos.com - Honda Motor Co. mengumumkan rencana pembangunan pabrik perakitan mobil baru senilai USD 3 miliar (sekitar Rp 54,20 triliun) di Ohio, Amerika Serikat, untuk mendongkrak produksi kendaraan ramah lingkungan berteknologi hibrida.

Dalam keterangan resminya, Senin (9/11), produsen otomotif asal Jepang itu menyatakan fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas produksi tahunan mencapai 240.000 unit dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2029 mendatang.

Pabrik baru Honda di AS itu bertujuan meningkatkan total kapasitas produksi mobil Honda di pasar AS menjadi sekitar 1,3 juta unit per tahun. Proyek tersebut juga diproyeksikan mampu membuka lebih dari 2.000 lapangan kerja bagi warga setempat.

Fasilitas itu merupakan basis produksi massal kelima sekaligus fasilitas pendukung otomotif kesembilan milik Honda di Negeri Paman Sam. Proyek tersebut akan dibangun di antara dua pabrik perakitan Honda yang telah beroperasi di East Liberty dan Marysville.

Manajemen Honda menyatakan ekspansi pabrik tersebut didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap kendaraan hibrida di pasar Amerika Utara.

Langkah tersebut juga menandai pembangunan pabrik perakitan massal pertama Honda di AS dalam kurun waktu hampir 20 tahun terakhir. Kendati demikian, rencana pengoperasian pada 2029 masih menunggu persetujuan akhir dari otoritas pemerintah terkait.

Selain itu, perusahaan otomotif tersebut juga mengumumkan investasi tambahan untuk sejumlah pabriknya di Kanada serta di negara bagian Alabama, Georgia, dan Ohio, Amerika Serikat, guna menyesuaikan lini perakitan yang sudah ada, serta memproduksi sistem mesin hibrida generasi mutakhir.