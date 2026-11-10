Menperin Minta Kebijakan Industri Berangkat dari Masalah Nyata Pelaku Usaha

JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji, memastikan penyusunan kebijakan industri harus didasarkan pada persoalan nyata yang dihadapi pelaku usaha.

Ia mengatakan, pemerintah akan mendengar langsung masukan dari dunia industri agar solusi yang dirumuskan tepat sasaran dan tidak justru menimbulkan persoalan baru.

“Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan hanya dalam perspektif kementerian saja, harus mendengar persoalan itu langsung dari pelaku industri. Supaya diagnosis atas persoalan itu valid. Jangan sampai kita menghasilkan solusi, tapi solusinya justru tidak terkait dengan persoalannya. Kalau sudah begitu seperti peribahasa, obat lebih berbahaya dari penyakitnya,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (10/11).

Sarmuji berharap, komunikasi langsung dengan pelaku usaha dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor industri.

Ia mengatakan, dengan memahami persoalan secara tepat, pemerintah dapat merumuskan solusi berdasarkan kondisi dan karakteristik industri.

“Kita berharap kalau kita memberikan solusi, ya solusi itu betul-betul yang memang dibutuhkan oleh dunia industri kita. Karena masalahnya kita ketahui secara persis dan bersumber dari kalangan industri,” ujarnya.

Sarmuji menjelaskan, kinerja industri pengolahan yang masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.

Pada triwulan III 2026, industri pengolahan tumbuh 5,87 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,47 persen.

Pada periode yang sama, industri pengolahan berkontribusi 19,22 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan nilai mencapai Rp 1.295,5 triliun.

Dari sisi investasi, realisasi sektor industri pengolahan pada triwulan III 2026 mencapai Rp 246,9 triliun atau setara 46,70 persen dari total investasi nasional. Sektor tersebut juga menyerap 20,04 juta tenaga kerja per Mei 2026.

Sementara itu, nilai ekspor industri pengolahan sepanjang Januari-September 2026 mencapai USD 182,83 miliar. Jumlah tersebut berkontribusi 82,64 persen terhadap total ekspor nasional.

Pertumbuhan positif juga terjadi di sebagian besar subsektor industri pengolahan. Tercatat 14 dari 15 subsektor mengalami pertumbuhan pada triwulan III 2026.

Beberapa subsektor dengan pertumbuhan tertinggi antara lain industri furnitur sebesar 12,68 persen, logam dasar 9,94 persen, kulit dan alas kaki 9,75 persen, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 8,10 persen.

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Adapun industri makanan dan minuman tumbuh 7,09 persen, sedangkan tekstil dan pakaian jadi mencatatkan pertumbuhan 6,22 persen.

Meski mencatatkan pertumbuhan positif, Sarmuji mengakui sektor industri masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari persaingan dengan produk impor, ketersediaan dan biaya energi serta bahan baku, hingga tingginya biaya logistik.

Selain itu, produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), kebutuhan modernisasi teknologi, serta penguatan struktur industri dari hulu hingga hilir juga menjadi perhatian pemerintah.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah kebijakan sesuai kebutuhan masing-masing sektor.

Penguatan pasar domestik dilakukan melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta pengaturan tata niaga melalui kebijakan larangan dan pembatasan (lartas).

Dari sisi energi dan bahan baku, pemerintah memberikan dukungan melalui kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Sementara penguatan struktur industri dilakukan melalui hilirisasi untuk menghubungkan sektor hulu dan hilir, modernisasi teknologi melalui program Making Indonesia 4.0, serta pendidikan dan pelatihan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.

Kemenperin juga mendorong keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam rantai pasok industri besar melalui kemitraan. Selain itu, akses pembiayaan bagi industri padat karya diperluas melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK).

Di sisi lain, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani berharap pertemuan dengan Menteri Perindustrian dapat menghasilkan mekanisme kerja sama yang lebih efektif untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan dunia usaha.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang dihadapi pelaku industri tidak hanya menjadi kewenangan Kemenperin, tetapi juga melibatkan kementerian dan lembaga lainnya. Karena itu, diperlukan koordinasi lintas instansi agar penyelesaiannya berjalan lebih efektif.