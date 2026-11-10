Emma Walmsley Jadi CEO HP Mulai 4 Januari 2027, Bruce Broussard Jadi Chairman

JawaPos.com - Perusahaan teknologi global HP Inc. menunjuk mantan CEO GSK Emma Walmsley sebagai Chief Executive Officer (CEO) baru. Penunjukan tersebut berlaku mulai 4 Januari 2027, menggantikan Bruce Broussard yang telah menjabat sebagai CEO interim sejak Februari 2026.

Pengumuman tersebut disampaikan HP pada Rabu (4/11/2026) waktu setempat. Bersamaan dengan pergantian CEO, Broussard juga akan mengambil posisi Chair of the Board atau Ketua Dewan Direksi, menggantikan Chip Bergh.

Penunjukan Walmsley telah disetujui secara bulat oleh Dewan Direksi HP setelah melalui proses pencarian kandidat secara global. Walmsley sebelumnya memimpin perusahaan biopharmaceutical GSK selama hampir sembilan tahun, yakni sejak April 2017 hingga Desember 2025. Dia juga tercatat telah menjadi anggota Dewan Direksi Microsoft selama tujuh tahun.

Dalam pernyataan resminya, Bruce Broussard menyebut HP membutuhkan pemimpin yang mampu mengembangkan inovasi perusahaan sekaligus membawa bisnis menghadapi perubahan teknologi.

"HP memiliki potensi luar biasa di tengah titik penting perkembangan teknologi. Kami membutuhkan pemimpin yang mampu melanjutkan warisan inovasi dan keunggulan perusahaan untuk membentuk masa depan HP. Emma merupakan CEO berpengalaman dengan rekam jejak memimpin organisasi berskala besar dan mengarahkan perusahaan melewati perubahan signifikan. Dia memiliki pengalaman dan kemampuan untuk menyatukan bisnis, kapabilitas, serta seluruh sumber daya manusia HP dalam menangkap peluang ke depan, seiring perkembangan AI yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari dan mengubah cara kita bekerja serta menjalani kehidupan di dunia yang semakin terhubung. Saya berharap dapat mendukungnya saat memimpin HP memasuki fase pertumbuhan berikutnya," kata Bruce Broussard, CEO Interim HP.

Walmsley menyatakan antusiasmenya untuk bergabung dengan HP. Dia juga menyoroti peluang pengembangan bisnis perusahaan di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).

"HP merupakan perusahaan ikonik yang memiliki peran penting dalam membentuk masa depan dunia kerja dalam skala global. Saya sangat antusias bergabung dengan tim dan bersama-sama melangkah ke depan dengan arah serta keyakinan yang jelas. Kami akan berfokus memanfaatkan kekuatan era AI serta mengoptimalkan kreativitas dan inovasi HP untuk membuka sumber pertumbuhan baru dan memberikan nilai jangka panjang bagi pelanggan, pemegang saham, mitra, serta seluruh karyawan," ujar Emma Walmsley.

Sebelum penunjukan ini, Walmsley memimpin transformasi GSK sebagai perusahaan biopharmaceutical global. Selama masa kepemimpinannya, dia mempertajam fokus bisnis perusahaan pada obat-obatan khusus dan vaksin, memperkuat jalur penelitian dan pengembangan (R&D), serta memperbaiki struktur keuangan setelah pemisahan bisnis consumer healthcare.

Walmsley bergabung dengan GSK pada 2010. Dia kemudian dipercaya menjadi CEO GSK Consumer Healthcare pada 2015 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai CEO grup pada 2017.

Sebelum berkarier di GSK, Walmsley menghabiskan 17 tahun di L'Oréal dengan membangun dan memimpin sejumlah bisnis konsumen berskala global.

Sementara itu, Chip Bergh yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua Dewan Direksi HP telah menduduki posisi tersebut sejak 2017. Dia juga menjadi anggota Dewan Direksi perusahaan sejak 2015.

Bergh mengatakan, keputusan menunjuk Walmsley merupakan hasil proses pencarian kandidat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kebutuhan HP untuk menghadapi perkembangan bisnis berikutnya.

"Penunjukan hari ini merupakan hasil dari proses pencarian kandidat secara global dan menyeluruh, dengan fokus pada kebutuhan HP untuk menghadapi babak berikutnya. Sepanjang proses tersebut, Emma menonjol berkat pengalaman kepemimpinannya di berbagai industri, kejernihan pemikiran strategis, serta kemampuannya menerjemahkan wawasan pelanggan menjadi peluang pertumbuhan baru. Pendekatan kepemimpinannya yang mengutamakan manusia mampu menyatukan dan menginspirasi tim berkinerja tinggi untuk bekerja berdasarkan prioritas yang jelas, eksekusi yang kuat, dan penciptaan nilai jangka panjang," kata Chip Bergh, Ketua Dewan Direksi HP.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada Broussard yang akan mengambil alih posisi Ketua Dewan Direksi pada Januari 2027.

"Saya juga ingin berterima kasih kepada Bruce atas kepemimpinannya yang kuat, sehingga Dewan Direksi dapat menjalankan proses pencarian secara terencana dan menyeluruh hingga menghasilkan keputusan yang baik hari ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyerahkan posisi Ketua Dewan Direksi kepadanya. Saya yakin Bruce akan memberikan kesinambungan kepemimpinan dan arahan berharga bagi Emma serta Dewan Direksi selama masa transisi dan tahun-tahun mendatang," ujar Bergh.

Broussard turut mengapresiasi kepemimpinan Bergh selama sembilan tahun sebagai Ketua Dewan Direksi HP, terutama dalam mengawal perubahan perusahaan serta menjaga fokus pada tata kelola, alokasi modal, dan penciptaan nilai.

"Saya sangat menghargai kemitraan dan dukungannya selama saya menjabat sebagai CEO Interim," kata Broussard.