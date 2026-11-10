Pizza Hut Indonesia Raup Laba Bersih Rp 8,8 Miliar, Utang Turun 54 Persen Sejak 2024

JawaPos.com - PT Sarimelati Kencana Tbk (IDX: PZZA), pengelola merek Pizza Hut di Indonesia, mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 6 persen menjadi Rp 765 miliar pada kuartal III 2026. Peningkatan pendapatan tersebut diikuti lonjakan laba operasional sebesar 83 persen menjadi Rp 16 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perusahaan juga membukukan laba bersih Rp 8,8 miliar pada Q3-2026, meningkat dibandingkan Rp 0,3 miliar pada Q3-2025. Capaian tersebut memperpanjang catatan profitabilitas perusahaan menjadi delapan kuartal berturut-turut sejak kuartal IV 2024.

Dalam laporan kinerja yang dirilis Senin (9/11/2026), laba kotor Pizza Hut Indonesia tercatat tumbuh 6 persen menjadi Rp 535 miliar. Sementara itu, EBITDA meningkat 5 persen menjadi Rp 115 miliar.

President Director & CEO PT Sarimelati Kencana Tbk Boy Lukito mengatakan, pertumbuhan penjualan dan peningkatan profitabilitas menunjukkan hasil dari strategi perusahaan dalam mengelola biaya, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat relevansi merek.

“Q3-2026 menandai kemajuan penting: penjualan kembali tumbuh dan profitabilitas meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Ini menunjukkan bahwa fondasi yang kami bangun melalui disiplin biaya, produktivitas, dan penguatan relevansi merek mulai menghasilkan operating leverage yang lebih baik. Fokus kami berikutnya adalah menjaga momentum ini dan mengubahnya menjadi pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan.”

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Secara kumulatif hingga September 2026, penjualan bersih perusahaan mencapai Rp 2,241 triliun atau 1,1 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, laba bersih meningkat 7,6 persen menjadi Rp 17,1 miliar, sementara laba kotor tercatat Rp 1,587 triliun.

Perbaikan kinerja juga terlihat dari penurunan beban bunga dan keuangan sebesar 32,9 persen menjadi Rp 19,6 miliar. Penurunan tersebut mencerminkan dampak pengurangan utang dan pengelolaan struktur modal yang lebih disiplin.

Sejak kuartal IV 2024, total utang perusahaan telah berkurang Rp 248 miliar atau 54 persen. Pengurangan tersebut disertai penghematan beban bunga secara kumulatif sebesar Rp 34 miliar.

Hingga 30 September 2026, posisi utang bank jangka panjang beserta bagian lancarnya tercatat Rp 164,6 miliar. Perusahaan juga menyatakan seluruh covenant atau persyaratan pinjaman tetap terpenuhi.

Untuk mempertahankan pertumbuhan, Pizza Hut Indonesia menjalankan strategi M.O.R.E. yang menjadi kerangka operasional manajemen perusahaan.

Strategi tersebut mencakup Maximize Our Assets melalui peningkatan produktivitas jaringan, renovasi gerai secara selektif, dan optimalisasi aset. Berikutnya, Optimize Our Costs dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, menegosiasikan pemasok, memperbaiki pengadaan, serta menekan tingkat pemborosan (wastage) sebesar 1,5 poin persentase.

Pada aspek Rejuvenate Our Brands, perusahaan berupaya memperkuat relevansi merek melalui kampanye Feed Good Times, kolaborasi dengan Diskoria, Pizza Hut Party Van bersama Gofar Hilman, serta inovasi produk Sourdough Pizza, Folded Pizza, dan Dubai Kunafa.

Sementara itu, Elevate Our Organization diarahkan untuk memperkuat kapabilitas organisasi, tata kelola, dan disiplin pelaksanaan strategi demi menopang pertumbuhan jangka panjang.

Di tengah persaingan pasar yang semakin ketat dan konsumen yang masih sensitif terhadap nilai, perusahaan juga akan mempertajam strategi penawaran produk (value architecture), memperkuat kanal digital dan customer relationship management (CRM), serta mengembangkan inovasi berdasarkan berbagai kebutuhan konsumen.

Boy mengatakan, perusahaan tidak ingin menjadikan perbaikan kinerja sebagai alasan untuk berpuas diri. Persaingan di industri food service dan perebutan perhatian konsumen dinilai semakin intens.

“Kami tidak melihat pemulihan ini sebagai alasan untuk berpuas diri. Pasar food service tumbuh cepat dan persaingan mendapatkan perhatian konsumen semakin intens. Karena itu, kami akan tetap selektif dalam investasi, agresif pada inisiatif yang terbukti mendorong transaksi, dan disiplin dalam menjaga profitabilitas serta arus kas.”

Untuk sisa 2026, Pizza Hut Indonesia menetapkan lima agenda utama. Fokus tersebut meliputi pemulihan transaksi melalui strategi value architecture, penguatan kanal digital dan owned channels, peningkatan relevansi merek melalui inovasi, mempertahankan pangsa pasar di tengah ekspansi kompetitor, serta menjaga disiplin pengelolaan portofolio, keuntungan, arus kas, dan alokasi modal.