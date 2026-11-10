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Penulis: Dhimas Ginanjar
Selasa, 10 November 2026 | 16.55 WIB

Pizza Hut Indonesia Raup Laba Bersih Rp 8,8 Miliar, Utang Turun 54 Persen Sejak 2024

Gerai Pizza Hut yang dikelola PT Sarimelati Kencana Tbk. (Sarimelati Kencana) - Image

Gerai Pizza Hut yang dikelola PT Sarimelati Kencana Tbk. (Sarimelati Kencana)

JawaPos.com - PT Sarimelati Kencana Tbk (IDX: PZZA), pengelola merek Pizza Hut di Indonesia, mencatatkan pertumbuhan penjualan bersih sebesar 6 persen menjadi Rp 765 miliar pada kuartal III 2026. Peningkatan pendapatan tersebut diikuti lonjakan laba operasional sebesar 83 persen menjadi Rp 16 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Perusahaan juga membukukan laba bersih Rp 8,8 miliar pada Q3-2026, meningkat dibandingkan Rp 0,3 miliar pada Q3-2025. Capaian tersebut memperpanjang catatan profitabilitas perusahaan menjadi delapan kuartal berturut-turut sejak kuartal IV 2024.

Dalam laporan kinerja yang dirilis Senin (9/11/2026), laba kotor Pizza Hut Indonesia tercatat tumbuh 6 persen menjadi Rp 535 miliar. Sementara itu, EBITDA meningkat 5 persen menjadi Rp 115 miliar.

President Director & CEO PT Sarimelati Kencana Tbk Boy Lukito mengatakan, pertumbuhan penjualan dan peningkatan profitabilitas menunjukkan hasil dari strategi perusahaan dalam mengelola biaya, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat relevansi merek.

“Q3-2026 menandai kemajuan penting: penjualan kembali tumbuh dan profitabilitas meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Ini menunjukkan bahwa fondasi yang kami bangun melalui disiplin biaya, produktivitas, dan penguatan relevansi merek mulai menghasilkan operating leverage yang lebih baik. Fokus kami berikutnya adalah menjaga momentum ini dan mengubahnya menjadi pertumbuhan yang konsisten dan berkelanjutan.”

Secara kumulatif hingga September 2026, penjualan bersih perusahaan mencapai Rp 2,241 triliun atau 1,1 persen lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, laba bersih meningkat 7,6 persen menjadi Rp 17,1 miliar, sementara laba kotor tercatat Rp 1,587 triliun.

Perbaikan kinerja juga terlihat dari penurunan beban bunga dan keuangan sebesar 32,9 persen menjadi Rp 19,6 miliar. Penurunan tersebut mencerminkan dampak pengurangan utang dan pengelolaan struktur modal yang lebih disiplin.

Sejak kuartal IV 2024, total utang perusahaan telah berkurang Rp 248 miliar atau 54 persen. Pengurangan tersebut disertai penghematan beban bunga secara kumulatif sebesar Rp 34 miliar.

Hingga 30 September 2026, posisi utang bank jangka panjang beserta bagian lancarnya tercatat Rp 164,6 miliar. Perusahaan juga menyatakan seluruh covenant atau persyaratan pinjaman tetap terpenuhi.

Untuk mempertahankan pertumbuhan, Pizza Hut Indonesia menjalankan strategi M.O.R.E. yang menjadi kerangka operasional manajemen perusahaan.

Editor: Dhimas Ginanjar
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