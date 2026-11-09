Tingkatkan Keselamatan Kereta, Dirut KAI Cek Infrastruktur Perlintasan Sebidang di Jateng

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin saat mengecek perlintasan sebidang di wilayah Jawa Tengah. (dok. KAI)
JawaPos.com - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin meninjau sejumlah infrastruktur perkeretaapian hingga perlintasan sebidang di wilayah Jawa Tengah. Langkah ini untuk memastikan keselamatan perjalan kereta dan masyarakat sekitar.
Pengecekan meliputi Jembatan BH 1109 KM 303+6/7 lintas Prupuk–Linggapura di wilayah Daop 5 Purwokerto, serta dua titik perlintasan di lintas Tegal–Slawi, yakni KM 7+200 dan JPL 16A KM 7+080.
Bobby mengecek langsung kondisi terkini infrastruktur di lapangan. Pemeriksaan mencakup kondisi jalur dan jembatan serta kesiapan fasilitas perlintasan yang digunakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari.
“Setiap lintas memiliki karakteristik yang berbeda. Kami melihat langsung kondisi jembatan, jalur, dan perlintasan untuk memastikan kebutuhan penanganannya sesuai dengan kondisi di lapangan. Harapannya, perjalanan kereta api dan aktivitas masyarakat di sekitar jalur dapat berlangsung semakin baik,” ujar Bobby, Senin (9/11).
KAI memiliki fokus dalam meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang. KAI menargetkan pembangunan 190 gardu perlintasan yang dilengkapi pengembangan fasilitas pendukung berupa palang pintu dan perlengkapan operasional penjagaan.
Per 5 November 2026, 24 titik perlintasan telah beroperasi dengan fasilitas hasil pengembangan di wilayah Daop 1 Jakarta, Daop 2 Bandung, Daop 3 Cirebon, Daop 4 Semarang, Daop 7 Madiun, dan Daop 8 Surabaya. Pekerjaan pada titik lainnya terus dilanjutkan secara bertahap, mencakup penyelesaian fasilitas fisik dan kesiapan perlengkapan operasional.
KAI menilai, perlintasan sebidang bersinggungan langsung dengan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, harus disiapkan sebaik mungkin.
“Perlintasan merupakan ruang yang digunakan bersama oleh perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Kami terus melengkapi fasilitasnya secara bertahap, dengan memperhatikan kesiapan petugas dan peralatan di setiap lokasi. Kami ingin hasil pekerjaan ini memberi manfaat bagi masyarakat yang melintas setiap hari,” jelasnya.
Selain pembangunan fasilitas, KAI bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait terus melakukan evaluasi terhadap perlintasan sebidang sesuai kondisi masing-masing lokasi. Upaya tersebut mencakup peningkatan fasilitas, pengaturan operasional, dan koordinasi penanganan titik-titik yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
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