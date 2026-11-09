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Penulis: Nanda Prayoga
Senin, 9 November 2026 | 18.28 WIB

Beri Kontribusi Perekonomian Negara, Industri Hospitality Berpotensi Dongkrak Pariwisata

Ilustrasi industri perhotelan. (Istimewa) - Image

Ilustrasi industri perhotelan. (Istimewa)

JawaPos.com - Industri perhotelan dinilai memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Peningkatan aktivitas wisatawan tidak hanya berdampak pada tingkat hunian hotel, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi lebih luas terhadap perekonomian, termasuk penerimaan devisa negara.

Presiden Direktur PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI) Handojo K. Setyadi mengatakan, perkembangan bisnis hospitality perlu didukung peningkatan kualitas layanan dan penguatan standar operasional. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga daya saing di tengah persaingan industri perhotelan.

Sepanjang 2026, perusahaan terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengalaman menginap di seluruh properti yang dikelolanya.

Perusahaan juga memperkuat kolaborasi dengan sejumlah operator hotel internasional, di antaranya Marriott International, The Ascott Limited, Accor, serta Wyndham Hotels & Resorts. Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan standar pelayanan sekaligus memperkuat posisi properti yang dikelola perusahaan.

“Tanpa inovasi, tanpa komitmen, tanpa integritas, kami sulit berkompetisi. Tiga poin itu yang kami terapkan dan jalankan di seluruh Pollux Group,” kata Handojo di Jakarta, dikutip Senin (9/11).

Menurut Handojo, peningkatan kualitas bisnis perhotelan perlu berjalan seiring dengan perkembangan sektor pariwisata. Sebab, semakin berkembangnya aktivitas wisata berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas bagi Indonesia.

Memasuki 2027, Pollux Hotels berharap dapat merealisasikan berbagai target pengembangan yang telah disusun perusahaan. Handojo optimistis pencapaian pada tahun mendatang dapat lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

“Kami berharap tahun 2027 akan jauh lebih mendapatkan pencapaian dari apa yang sudah kami rencanakan,” ujarnya.

Di sisi lain, Handojo menyebut keberhasilan perusahaan dalam mengembangkan bisnis tidak terlepas dari kontribusi seluruh tim. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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