Harga Emas Dunia Diprediksi Fluktuatif Pekan Depan, Logam Mulia Berpotensi Turun ke Rp 2,41 Juta

JawaPos.com - Harga emas dunia dan logam mulia diperkirakan masih bergerak fluktuatif pada perdagangan pekan depan.
Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan harga emas dunia pada penutupan perdagangan Sabtu pagi berada di level USD 4.070 per troy ounce. Apabila mengalami tekanan pada perdagangan Senin, harga emas diperkirakan turun menuju USD 4.021 per troy ounce.
Ia mengatakan, dalam perdagangan selama sepekan, harga emas dunia berpotensi melemah hingga USD 3.955 per troy ounce. Namun, apabila mengalami penguatan, harga emas diperkirakan mampu mencapai level resistance USD 4.139 per troy ounce pada Senin.
“Dalam perdagangan minggu depan untuk emas dunia itu di level USD 3.955 sampai di USD 4.269 per troy ounce,” ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (8/11).
Ibrahim mengatakan, untuk harga logam mulia domestik juga diperkirakan mengalami pergerakan serupa. Ibrahim mencatat, harga logam mulia pada penutupan perdagangan Sabtu berada di level Rp 2.545.000 per gram.
Apabila mengalami penurunan, harga logam mulia diperkirakan terkoreksi Rp 10.000 menjadi Rp 2.535.000 per gram. Bahkan, dalam proyeksi selama sepekan, harga logam mulia berpotensi turun hingga Rp 2.410.000 per gram.
Sebaliknya, apabila harga logam mulia mengalami penguatan, level resistance pertama diperkirakan berada di Rp 2.550.000 per gram.
“Kalau seandainya menguat sampai di hari Sabtu pagi, itu di Rp 2.600.000 per gram,” jelasnya.
Ibrahim memperkirakan harga logam mulia akan bergerak dalam rentang Rp 2.410.000 hingga Rp 2.600.000 per gram pada perdagangan pekan depan.
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