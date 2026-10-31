Buat yang Cari Buku! BBW Gelar Pameran Buku 24 Jam di ICE BSD hingga 1 November 2026 

JawaPos.com - Big Bad Wolf (BBW) Books kembali menggelar pameran atau bazar buku internasional di ICE BSD City, Tangerang, pada 28 Oktober hingga 1 November 2026. Acara yang berlangsung di Hall 2-3A tersebut menjadi bagian dari perayaan 10 tahun kehadiran BBW di Indonesia.

Bazar buku ini dibuka selama 24 jam hingga 1 November 2026 pukul 23.59 WIB. Pengunjung dapat datang tanpa dipungut biaya masuk dan menemukan jutaan buku internasional dengan potongan harga hingga 90 persen.

Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia Marthius Wandi Budianto mengatakan, penyelenggaraan di ICE BSD menjadi puncak perayaan satu dekade perjalanan BBW di Indonesia.

“Sepuluh tahun perjalanan BBW di Indonesia adalah perjalanan yang kami bangun bersama masyarakat. Tahun ini, ICE BSD menjadi puncak perayaan perjalanan tersebut. Kami ingin menghadirkan pengalaman BBW yang lebih besar dan berkesan, dengan jutaan buku, berbagai penawaran menarik, serta kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati bazar buku selama 24 jam,” ujar Marthius di Tangerang, dikutip Sabtu (31/10).

Sementara itu, pendiri Big Bad Wolf Books Andrew Yap juga menyebut satu dekade kehadiran BBW di Indonesia sebagai perjalanan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap buku.

“Sepuluh tahun terakhir menjadi perjalanan yang luar biasa bagi Big Bad Wolf Books di Indonesia. Dari awal kami datang dengan harapan sederhana untuk membuat buku lebih mudah diakses, hingga hari ini kami dapat menjangkau begitu banyak pembaca di berbagai kota,” ujar Andrew.

Dalam penyelenggaraan kali ini, BBW juga menghadirkan koleksi buku anak Little Umma. Koleksi tersebut berisi cerita yang mengenalkan nilai-nilai kebaikan dan adab berdasarkan ajaran Islam melalui situasi sehari-hari.

Buku-buku Little Umma mengangkat pendidikan karakter anak yang tidak hanya berkaitan dengan pengenalan huruf hijaiah maupun cerita nabi. Materinya juga mencakup cara berbicara kepada orang yang lebih tua, kepedulian terhadap lingkungan, serta sikap menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan.