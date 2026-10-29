Investasi Jangka Panjang, 24 Persen Jabatan Strategis Jasa Marga Diduduki Milenial dan Gen Z

Karyawan Jasa Marga berusia muda menunjukan aplikasi Travoy. (Jasa Marga)

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk telah mempekerjakan generasi milenial dan Gen Z sebanyak 35 persen dari total karyawan hingga September 2026. Untuk milenial dan Gen Z yang menduduki posisi leader atau jabatan strategis mencapai 24 persen.

Kondisi perusahaan ini menunjukan semangat Hari Sumpah Pemuda. Jasa Marga mendorong peran generasi muda dalam kepemimpinan dan pengembangan inovasi perusahaan. Pemberian kesempatan kepada generasi muda merupakan langkah perusahaan menyiapkan SDM unggul.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono mengatakan, regenerasi kepemimpinan harus dilakukan oleh perusahaan. Kebijakan ini juga investasi jangka panjang.

“Bagi Jasa Marga, generasi muda bukan hanya penerus, tetapi juga bagian penting dari perjalanan perusahaan hari ini. Kami ingin memastikan bahwa talenta muda mendapatkan ruang untuk bertumbuh, berinovasi, dan menunjukkan kemampuannya. Semangat patriotik dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam pekerjaan, kegigihan dalam menghadapi tantangan, serta empati dalam membangun kolaborasi,” ujar Rivan, Kamis (29/10).

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Kompetensi dan kreativitas Roadster Jasa Marga juga tercermin melalui pengembangan berbagai inovasi digital yang mendukung operasional dan pelayanan perusahaan. Inovasi tersebut antara lain Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) sebagai pusat pemantauan dan pengelolaan operasional jalan tol, Tollroad Real Time Operation Oversight Performance System (TROOPS) sebagai sistem pendukung pengawasan kinerja operasional, serta Aplikasi Travoy yang menyediakan informasi dan layanan bagi pengguna jalan.

Jasa Marga secara rutin menyelenggarakan Jasa Marga Innovation Competition (JMIC) sebagai wadah pengembangan inovasi dari insan perusahaan. Cara seperti ini diharapkan bisa melahirkan ide dan solusi kreatif dalam keberlangsungan perusahaan.

Rivan menegaskan bahwa pengembangan inovasi oleh Roadster merupakan bagian dari upaya Perseroan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional maupun pelayanan. Hal ini juga selaras dengan Visi Perseroan, yakni Inovasi menuju peningkatan nilai yang berkelanjutan.

“Kami mendorong Roadster untuk terus mengembangkan gagasan dan memanfaatkan teknologi dalam menjawab kebutuhan operasional maupun pelayanan kepada pengguna jalan. Inovasi tidak berhenti pada ide, tetapi perlu diterjemahkan menjadi solusi yang memberikan manfaat nyata, meningkatkan efektivitas proses kerja, dan mendukung kualitas layanan. Karena itu, Jasa Marga terus membuka ruang bagi para Roadster untuk berkreasi dan berkontribusi dalam perjalanan transformasi Perseroan,” tutup Rivan.