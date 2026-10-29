Rencana Integrasi Tarif Tol Jabodetabek Dinilai Berpotensi Tekan Biaya Logistik

Ilustrasi Jalan Tol Dalam Kota tepatnya di dekat lingkar Semanggi, Jakarta Selatan. (Istimewa)
JawaPos.com - Rencana integrasi tarif jalan tol di Jabodetabek dinilai berpotensi menekan biaya logistik. Rencana tersebut juga mendapat dukungan publik untuk segera ditindaklanjuti.
Berdasarkan Survei online Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menunjukkan, 74,1 persen responden mendukung integrasi tarif jalan tol. Temuan tersebut memperlihatkan penerimaan yang cukup kuat di kalangan responden survei dari kelompok logistik, dan komuter rutin akses tol.
Tantangannya kini adalah merumuskan skema integrasi yang membuat perjalanan lebih lancar, biaya lebih terjangkau, serta akses kawasan industri dan pelabuhan semakin efisien.
Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum, Sony Sulaksono Wibowo, menyampaikan bahwa pemerintah tengah mematangkan landasan regulasi untuk mempercepat pelaksanaan integrasi jalan tol. Proses harmonisasi rancangan peraturan menteri ditargetkan selesai dalam waktu dekat, untuk selanjutnya ditandatangani Menteri Pekerjaan Umum sebagai dasar implementasi integrasi.
"Harapannya, harmonisasi segera rampung dan peraturan menteri dapat segera ditandatangani agar integrasi jalan tol bisa segera dilaksanakan. Tujuannya adalah memperlancar lalu lintas melalui distribusi kendaraan yang lebih merata dan mengoptimalkan ruas ruas yang saling terhubung," ujar Sony dalam FGD "Rencana Integrasi Jalan Tol Wilayah Jabodetabek" yang diselenggarakan FKBI di Jakarta, Kamis (22/10).
Dalam konteks koridor logistik, rencana integrasi Tol Cibitung-Cilincing, Jakarta-Cikampek, dan Tol Akses Tanjung Priok (ATP) menjadi contoh penting. Penyelarasan skema tarif pada koridor tersebut diharapkan dapat memperlancar akses angkutan barang antara kawasan industri dan Pelabuhan Tanjung Priok.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), M. M. Gibran Sesunan, menilai kebijakan tarif perlu mengikuti fungsi dan tujuan pembangunan setiap ruas. Pendekatan seragam berdasarkan golongan kendaraan belum cukup mengakomodasi perbedaan antara ruas berorientasi logistik dengan ruas yang terutama melayani perjalanan penumpang.
Fungsi strategis, karakteristik lalu lintas, serta manfaat ekonomi dan sosial perlu ikut diperhitungkan. "Untuk ruas yang dibangun sebagai jalur logistik, angkutan barang semestinya memperoleh tarif lebih terjangkau agar terdorong menggunakannya. Kebijakan tarif perlu mempertimbangkan fungsi dan tujuan pelayanan masing-masing ruas," kata Gibran.
Perwakilan DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Jakarta, Ahmad Sugiono, mengingatkan bahwa biaya logistik dibentuk oleh banyak faktor. Tarif tol menjadi salah satu komponen yang menekan margin usaha di tengah persaingan harga.
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