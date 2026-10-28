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Penulis: Sabik Aji Taufan
Kamis, 29 Oktober 2026 | 04.18 WIB

Didorong Jadi Ekonomi Kerakyatan, Kopdes Merah Putih Diharapkan Bikin Desa Berkembang

 

Ilustrasi kopdes merah putih. (Radar Jombang)

 

JawaPos.com - Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi roda perputaran ekonomi desa. Sehingga bisa memberikan kesempatan bagi warga lokal berkembang.
 
Direktur Eksekutif Progress Indonesia, Taufiq Amrullah mengatakan, koperasi memiliki peran penting dalam sejarah dan pembangunan ekonomi Indonesia. Sistem ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan.
 
Gagasan ini dicetuskan oleh Wapres Indonesia pertama Mohammad Hatta. Sistem ini kemudian menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
 
“Dicanangkan 80 ribu desa akan ada KDMP. Pada 2026 sudah ada 16 ribu koperasi di seluruh Indonesia,” ujar Taufiq, Rabu (28/10).
 
 
Oleh karena itu, Kopdes diharapkan mampu memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat, terutama melalui peningkatan aktivitas usaha dan perputaran ekonomi di tingkat desa.
 
“Semoga Asta Cita terwujud dan memberikan multiplier effect sehingga ekonomi bertumbuh berkali-kali lipat,” imbuhnya.
 
Sementara itu, Ketua DPW Asosiasi KDMP Provinsi Jambi, Chudori mengatakan, sekitar 1.700 koperasi desa di Provinsi Jambi sudah berdiri. Ia berharap keberadaan koperasi tersebut mampu memperkuat distribusi pendapatan dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
 
“Ada 1.700-an koperasi desa dan kami berharap bisa mendistribusikan pendapatan masyarakat dan pemerintah,” ujar Chudori.
 
 
Melalui Kopdes ini diharapkan bisa membangun ekonomi kerakyatan. Terutama memberikan ruang bagi masyarakat desa berkembang.
 
Pengamat Ekonomi, Noviardi Ferzi menambahkan, koperasi juga memiliki fungsi penting dalam menyeimbangkan perputaran ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
 
“Koperasi adalah untuk menyeimbangkan perputaran ekonomi yang ada di kota dan desa,” kata Noviardi.
 
Ia menjelaskan, koperasi menjadi salah satu instrumen yang dapat dikembangkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
 
Melalui penguatan KDMP, pembangunan ekonomi diharapkan tidak hanya terpusat di perkotaan, tetapi juga mampu menciptakan aktivitas usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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