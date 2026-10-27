Perkuat Kolaborasi Riset, Indofarma Dorong Hilirisasi Tanaman Obat Bernilai Tambah Tinggi

JawaPos.com – PT Indofarma (Persero) Tbk (Indofarma) siap berkolaborasi dengan mitra strategis dalam mengembangkan obat-obatan dengan memanfaatkan kekayaan anekaragaman hayati yang berpotensi menjadi sumber bahan baku obat berbasis alam.

Direktur Utama Indofarma, Sahat Sihombing menyampaikan bahwa kekayaan alam Indonesia perlu dieksplorasi secara lebih terarah melalui riset yang berkelanjutan dan kolaborasi antara industri, perguruan tinggi, serta institusi penelitian.

“Kekayaan biodiversitas Indonsia sangat luar biasa, termasuk berbagai tanaman yang berpotensi dikembangkan sebagai bahan baku obat berbasis alam. Potensi ini perlu kita eksplorasi melalui riset ilmiah, inovasi teknologi, dan kolaborasi erat antara perguruan tinggi, institusi penelitian, dan industri," ujar Sahat kepada pers disela kegiatan Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Dalam mendukung upaya hilirisasi riset tanaman obat, Indofarma memiliki kapasitas ekstraksi bahan alam serta fasilitas produksi obat tradisional yang telah tersertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

Kemampuan mengolah tanaman obat menjadi modal penting bagi Indofarma mulai dari ekstraksi hingga pengembangan produk jadi dalam bentuk jamu yang sesuai pemenuhan persyaratan pengembangan serta registrasi, Obat Herbal Terstandar dan fitofarmaka.

Kesiapan fasilitas industri ini diharapkan dapat menjembatani hasil penelitian dengan proses pengembangan produk yang memenuhi standar mutu dan ketentuan regulasi.

Sahat mengungkapkan, tantangannya bagaimana memastikan hasil riset dapat dihilirisasi menjadi produk yang aman, bermutu, berkhasiat, memenuhi ketentuan regulasi, dan memiliki nilai ekonomi bagi Indonesia.

Dia mengungkapkan bahwa kemampuan memanfaatkan kekayaan alam berupa tanaman obat akan memberikan nilai tambah. "Banyak tanaman obat yang selama ini diekspor dalam bentuk bahan mentah, punya potensi dijual dengan hanga berlipat bisa dioleh di dalam negeri," katanya.

Kegiatan Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) juga dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Danantara Development Management Fund, PT Indofarma (Persero) Tbk, Intitut Teknologi Bandung, dan PT EBM Saintifik dan Teknologi, mengenai penjajakan kerja sama hilirisasi riset tanaman obat yang memiliki potensi nilai ekonomi tinggi.