Jepang Bidik Investasi Rp 115 Triliun ke Bangladesh dalam Lima Tahun, Sepakati Kerja Sama Energi dan

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. (Kedutaan Besar Jepang)
JawaPos.com - Jepang menargetkan investasi dari perusahaan domestiknya senilai JPY 1 triliun atau sekitar Rp 115 triliun ke Bangladesh dalam lima tahun ke depan. Target tersebut disampaikan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi setelah menggelar pertemuan tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Bangladesh Tarique Rahman di Tokyo, Selasa.
Dilansir dari Kyodo, Selasa (27/10), kedua pemimpin juga sepakat memperluas kerja sama di bidang ketahanan energi dan rantai pasok. Kesepakatan tersebut tertuang dalam pernyataan bersama yang diterbitkan setelah pertemuan di kantor perdana menteri Jepang.
“Jepang akan memberikan dukungan kuat terhadap kemandirian dan ketahanan Bangladesh,” kata Takaichi pada awal pertemuan. Ia menambahkan, Jepang berharap dapat berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran kawasan.
Upaya Jepang mempererat hubungan ekonomi dengan Bangladesh berlangsung ketika negara Asia Selatan yang ekonominya berkembang pesat itu mulai keluar dari periode gejolak politik dan meningkatkan keterlibatannya dengan Tiongkok. Di saat yang sama, perang yang masih berlangsung di Timur Tengah turut memicu ketidakpastian ekonomi global.
Kunjungan tersebut merupakan lawatan pertama Rahman ke Jepang sejak menjabat pada Februari. Partainya memenangkan pemilihan parlemen Bangladesh setelah pendahulunya, Sheikh Hasina, digulingkan pada 2024.
Dalam pernyataan bersama, Rahman disebut memahami pentingnya pendekatan kebijakan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka atau Free and Open Indo-Pacific yang diusung Takaichi. Kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya menghadapi meningkatnya pengaruh Tiongkok di kawasan.
Bangladesh berbatasan dengan India dan berada tidak jauh dari Tiongkok. Negara itu menjalankan pendekatan diplomasi yang menjalin hubungan dengan berbagai pihak. Pada Juni lalu, Rahman mengunjungi Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama di bidang perdagangan dan infrastruktur.
Hubungan Jepang dan Bangladesh juga terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis. Kemudian, pada Februari tahun ini, keduanya menandatangani perjanjian kemitraan ekonomi yang mencakup langkah-langkah pengurangan tarif.
Kerja sama kedua negara turut meluas ke bidang keamanan maritim. Pada Juli, Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan penyerahan lima kapal patroli kepada Angkatan Laut Bangladesh melalui kerangka penyediaan peralatan pertahanan bagi negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan dengan Jepang.
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