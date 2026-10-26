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Mohamad Nur Asikin
Senin, 26 Oktober 2026 | 18.57 WIB

Inisiatif Sucofindo Hadirkan Pengelolaan Minyak Jelantah Lewat Pemanfaatan Mesin UCOllect Box

Pemanfaatan UCOllect Box untuk mengolah minyak jelantah dalam mendukung ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah menjadi sumber daya bernilai tambah. (Istimewa). - Image

Pemanfaatan UCOllect Box untuk mengolah minyak jelantah dalam mendukung ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah menjadi sumber daya bernilai tambah. (Istimewa).

JawaPos.com – PT Sucofindo (Persero) menggaet PT Noovoleum Indonesia Investama menghadirkan fasilitas Ucollect Box sebagai bagian dari inisiatif mendorong pengelolaan minyak jelantah secara bertanggung jawab mendukung penerapan ekonomi sirkular melalui pemanfaatan limbah menjadi sumber daya bernilai tambah.

Inisiatif yang dilaksanakan di Graha Sucofindo Jakarta melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini diharapkan dapat mengolah minyak jelantah untuk dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku energi alternatif dan mendukung pelestarian lingkungan.

Direktur Sumber Daya Manusia PT Sucofindo (Persero), Budi Utomo, menyampaikan bahwa program TJSL berperan sebagai katalisator dalam mendorong pengelolaan minyak jelantah secara bertanggung jawab. 

“Kami berharap inisiatif pengembangan UCOllect Box ini tidak hanya diterapkan di lingkungan kerja, tetapi juga menginspirasi insan perusahaan untuk menerapkan kebiasaan serupa di rumah dan membagikan manfaatnya kepada masyarakat,” ujarnya. 

Kepala Unit TJSL PT Sucfofindo, Nuri Hidayat, mengapresiasi dukungan seluruh pihak dalam menghadirkan UCOllect Box di Kantor Pusat Sucofindo. Nuri Hidayat berharap kehadiran fasilitas ini dapat meningkatkan kesadaran pegawai mengenai pentingnya pengelolaan limbah secara tepat. 

Dalam kesempatan yang sama, CEO PT Noovoleum Indonesia Investama, Karl Philippe Emmanuel Galarneau Micone, mengapresiasi kolaborasi dengan PT Sucofindo dalam menghadirkan solusi pengelolaan minyak jelantah. Menurutnya, kerja sama ini menunjukkan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan inovator dalam mendorong praktik keberlanjutan.

“Kami bangga dapat berkolaborasi dengan Sucofindo dalam menghadirkan mesin UCOllect Box yang dikembangkan di Indonesia dan menjadi salah satu contoh potensi inovasi dalam negeri untuk mendukung pengelolaan minyak jelantah dalam menjaga lingkungan,” ujarnya.

Peresmian UCOllect Box ditandai dengan penyetoran minyak jelantah perdana oleh perwakilan manajemen PT Sucofindo bersama PT Noovoleum Indonesia Investama. Kegiatan dilanjutkan dengan demonstrasi penggunaan mesin serta sosialisasi aplikasi UCOllect dalam mendukung pengelolaan minyak jelantah.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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