Agrinas Sebut Kopdes Merah Putih Bisa Dongkrak Harga Bawang Petani hingga Rp 20 Ribu

Wanita Pengupas bawang di Mojokerto. (Sofan/ Jawa Pos Radar Mojokerto

JawaPos.com — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota menilai keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan.

Program tersebut dinilai juga harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, salah satunya dengan membantu mendongkrak harga hasil panen petani.

Joao mencontohkan pembelian bawang dari petani di Ngelundo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ketika harga komoditas tersebut berada di kisaran Rp 12 ribu hingga Rp 14 ribu per kilogram.

Menurut dia, kehadiran mobil Kopdes Merah Putih yang membeli bawang langsung dari petani turut mendorong kenaikan harga hingga Rp 20 ribu per kilogram.

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Setelah harga mencapai level tersebut, pihaknya memberi kesempatan kepada pedagang lain untuk kembali melakukan pembelian.

"Setelah harga 18, petani sudah happy. Naik lagi 19 ribu. Kemudian, naik lagi 20 ribu. Nah, ketika sudah 20 ribu, kita lepas. Silakan teman-teman yang selama ini dagang bawang, silakan beli, tapi jangan beli di harga yang menyengsarakan petani, gitu," kata Joao dalam pernyataannya di akun instagramnya @bung.joaomota, dikutip Sabtu (24/10).

Dia menjelaskan, indikator pertumbuhan juga dapat menjadi tolok ukur keberhasilan program. Dalam kasus pembelian bawang di Ngelundo, dampak yang dirasakan petani menjadi salah satu manfaat yang ingin dicapai melalui operasional koperasi.

"Profit itu bagaimana itu bermanfaat, karena kita orientasinya adalah benefit. Profit itu hanya sebagai alat untuk mewujudkan manfaat yang lebih besar, gitu," kata Joao.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut program Kopdes Merah Putih akan menciptakan perputaran uang sebesar Rp 223 triliun per tahun di desa-desa sekaligus memperkuat perekonomian rakyat.

“Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar Rp 223 triliun tiap tahun akan beredar di desa-desa. Tidak keluar, akan beredar di desa-desa,” kata Prabowo dalam pidatonya memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79 yang digelar di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Minggu (12/7).

Kopdes Merah Putih akan menjadi pusat layanan ekonomi desa, termasuk sebagai jalur utama penyaluran seluruh barang subsidi yang telah ditetapkan pemerintah.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran sekaligus menutup celah penyelewengan, termasuk penyelundupan barang subsidi ke luar negeri.

“Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus! saya katakan ini harus,” tegas Prabowo.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan Kopdes akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi.

Selain memiliki kantor koperasi, Kopdes juga akan dilengkapi toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa yang menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau, gudang, serta gudang pendingin untuk membantu petani dan nelayan menyimpan hasil panen maupun hasil tangkapan.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan Kopdes ini dirancang untuk memutus rantai tengkulak melalui sistem pembelian siaga (offtaker), sehingga koperasi siap membeli hasil panen petani dan tangkapan nelayan dengan harga yang adil dan stabil.

Skema ini diharapkan dapat melindungi petani dan nelayan dari anjloknya harga akibat permainan pasar.

“Nanti akan ada pendapatan produsen yang juga meningkat sebesar Rp202 triliun di petani, peternak, dan nelayan,” imbuhnya.