Akademisi Soroti Sulitnya UMKM Naik Kelas, dari Modal hingga Akses Pembeli

Ilustrasi UMKM. (Pinterest)

JawaPos.com - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menghadapi sejumlah kendala untuk mengembangkan bisnis. Persoalan tersebut mencakup sulitnya memperoleh modal, pengurusan perizinan dan sertifikasi, biaya logistik yang tinggi, hingga terbatasnya akses untuk mendapatkan pembeli dan memasuki pasar ekspor.

Kondisi itu menjadi sorotan peneliti kebijakan ekonomi Politeknik Negeri Batam, Billy Mambrasar dalam Kepri Economic Forum 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Astin, Tanjungpinang.

Ia meminta pemerintah tidak hanya menampung keluhan para pelaku usaha, tetapi juga menghadirkan langkah konkret untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut.

“Saya marah kalau keluhan UMKM terus didengar, tetapi hambatannya tidak diselesaikan! Mereka kesulitan mendapatkan modal, mengurus izin, menghadapi biaya logistik, sampai mencari pembeli. Bagaimana mereka mau naik kelas kalau jalan untuk berkembang masih begitu sulit? Pemerintah harus hadir dengan solusi yang nyata. Bantu perizinannya, buka akses pembiayaannya, dan hubungkan mereka dengan pembeli!,” tegas Billy, dikutip Sabtu (24/10).

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Dia menilai, perkembangan ekonomi daerah semestinya turut membuka kesempatan bagi usaha kecil untuk tumbuh. Menurut dia, kemajuan investasi, industri, dan pariwisata perlu diikuti peningkatan pendapatan masyarakat, termasuk mereka yang menjalankan usaha skala mikro, kecil, dan menengah.

“Pelaku UMKM membutuhkan kesempatan yang nyata. Mereka perlu dibantu mengakses pembiayaan, mengurus perizinan, meningkatkan kualitas produk, dan mendapatkan pembeli. Pertumbuhan ekonomi Kepri harus bisa dirasakan sampai ke usaha kecil dan rumah tangga,” ujar Billy.

Sebagai Tenaga Ahli Deputi Investasi BP Batam, Billy juga menyoroti pentingnya mempertemukan pelaku UMKM dengan perusahaan industri dan sektor jasa. Kemitraan dengan hotel, restoran, serta pelaku pariwisata dinilai dapat menjadi jalan bagi usaha lokal untuk memperoleh pasar yang lebih stabil.

Menurut Billy, upaya mendorong UMKM berkembang tidak cukup hanya melalui pemberian modal. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kualitas produk, memenuhi persyaratan sertifikasi, memperbaiki kemasan, serta memahami prosedur perdagangan. Kebutuhan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing usaha.

Tantangan yang dihadapi semakin beragam ketika UMKM ingin menjangkau konsumen di luar negeri. Billy menilai, pendampingan ekspor perlu mencakup proses dari awal hingga produk benar-benar diterima pasar, mulai dari mencari calon pembeli, memenuhi standar negara tujuan, mengurus dokumen, hingga mengatur pengiriman.

“Kedekatan Kepri dengan Singapura dan Malaysia adalah peluang besar. Tetapi kedekatan geografis harus diikuti kemudahan akses pasar. UMKM perlu didampingi sampai produknya benar-benar dibeli dan bisa mendapat pesanan berulang,” tegasnya.

Tak hanya itu, Billy turut menyinggung peluang ekonomi dari penerapan kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) di Kepri. Ia mendorong pemerintah mengevaluasi berbagai kendala yang membuat usaha lokal belum leluasa memanfaatkan peluang di kawasan tersebut.

Menurut dia, fasilitas untuk menarik investasi perlu berjalan beriringan dengan upaya memperbesar keterlibatan UMKM dalam rantai pasok industri dan perdagangan. Dengan begitu, pelaku usaha lokal memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerahnya.

Selain industri, sektor pariwisata juga dinilai menyimpan peluang bagi UMKM. Usaha kuliner, kerajinan, fesyen, oleh-oleh, transportasi, hingga penyedia jasa lokal dapat mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan wisatawan. Karena itu, pengembangan destinasi perlu memberi ruang bagi produk dan layanan yang ditawarkan pelaku usaha setempat.

Billy berharap Kepri Economic Forum 2026 tidak berhenti sebagai tempat menyampaikan aspirasi. Ia mendorong pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, dunia industri, perguruan tinggi, dan komunitas UMKM memperkuat koordinasi agar berbagai persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti.

“UMKM adalah bagian penting dari masa depan ekonomi Kepri. Pemerintah harus hadir untuk mendengar aspirasi mereka, menyelesaikan hambatannya, dan membuka kesempatan agar mereka tumbuh,” tutup Billy.