Penuhi Hak Korban, Jasaraharja Putera Percepat Klaim Kecelakaan KMP Batumandi

Posko terpadu untuk pelayanan klaim korban kecelakaan KMP Batumandi. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Jasaraharja Putera mempercepat penanganan klaim kecelakaan KMP Batumandi. Langkah ini sebagai bentuk pemenuhan hak para korban.

"Jasaraharja Putera langsung berkoordinasi aktif dengan pihak PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Basarnas, serta instansi terkait untuk memastikan percepatan penanganan hak-hak korban," kata Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10).

Perusahaan BUMN ini bersama pihak terkait juga telah mendirikan Posko Sinergi Pelayanan Klaim di lokasi terdekat dari area evakuasi.

Posko ini berfungsi sebagai pusat informasi, pendataan, serta penerimaan dokumen pengajuan klaim asuransi secara terpadu. Selain itu, pihak ASDP memastikan penggantian barang dan kendaraan pengguna jasa yang terdampak insiden KMP Batumandi.

"PT Jasaraharja Putera telah menyerahkan santunan/klaim secara simbolis dan bertahap kepada sejumlah korban yang berkas administrasinya telah lengkap dan terverifikasi sesuai ketentuan," imbuhnya.

Petugas terus disiagakan di lokasi evakuasi guna melengkapi berkas para korban. Verifikasi dilakukan secara transparan dan proaktif guna mempermudah masyarakat.

Dokumen yang telah dinyatakan lengkap akan langsung diproses pencairan. Jasaraharja Putera memberikan pendampingan kepada masyarakat hingga proses klaim selesai.