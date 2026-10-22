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Antara
Kamis, 22 Oktober 2026 | 14.00 WIB

KISI Nilai Prospek Industri EBT Tetap Positif di Tengah Tekanan Pasar

Sepanjang Januari hingga September 2026, produksi listrik panas bumi PGE mencapai sekitar 4.114 gigawatt hour (GWh), naik 9,8 persen YoY. (ANTARA) - Image

Sepanjang Januari hingga September 2026, produksi listrik panas bumi PGE mencapai sekitar 4.114 gigawatt hour (GWh), naik 9,8 persen YoY. (ANTARA)

JawaPos.com - Tim Riset Korea Investment and Sekuritas Indonesia (KISI) menilai industri energi baru terbarukan (EBT) termasuk panas bumi masih memiliki prospek yang cukup baik di tengah tekanan pasar saham Indonesia saat ini.

"Tim Riset KISI menilai positif prospek industri panas bumi nasional," sebut Tim Riset Kisi, dikutip Kamis (22/10).

Terkait pergerakan saham PGEO, Tim Riset KISI mencatat sejumlah faktor yang perlu dicermati investor. Katalis utama adalah revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 mengenai tarif listrik energi terbarukan yang hingga kini belum terbit.

Faktor lainnya meliputi eksekusi proyek, termasuk pengembangan panas bumi Hululais dan proyek co-generation berkapasitas 45 megawatt (MW). Investor juga perlu mencermati porsi saham publik (free float) sebesar 3,9 persen yang wajib dinaikkan secara bertahap, serta pergerakan suku bunga dan nilai tukar rupiah.

Di sisi lain, pendapatan PGEO yang berbasis dolar AS dan terkontrak menjadi penopang di tengah volatilitas pasar.

"Untuk PGEO, sekitar 96 persen pendapatan terkontrak dengan PLN selama 30 tahun dengan skema take-or-pay 69-90 persen. Artinya, arus kas tidak ikut turun saat indeks jatuh," kata tim riset KISI.

Dari sisi kinerja, laporan keuangan kuartal II 2026 mencatat PGE membukukan pendapatan USD 235,027 juta pada semester I 2026, naik 14,7 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Laba bersih tercatat USD 79,605 juta, tumbuh 15,48 persen yoy.

Sepanjang Januari hingga September 2026, produksi listrik panas bumi PGE mencapai sekitar 4.114 gigawatt hour (GWh), naik 9,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Editor: Estu Suryowati
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