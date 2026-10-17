Potongan 8 Persen Tidak Langsung Naikan Pendapatan Ojol, Ekonom Ingatkan Peluang Kerja Bisa Terancam

Ribuan pengemudi ojek online (ojol). (Dimas Choirul/Jawapos.com)

JawaPos.com - Kebijakan potongan 8 persen kepada pengemudi ojek online (ojol) dianggap tidak begitu saja meningkatkan pendapatan pengemudi. Sebab, mekanisme pasar tidak hanya bergantung kepada satu aspek pembiayaan.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), M. Rizal Taufikurahman mengatakan, pengaturan skema ojol seharusnya tidak berpaku hanya soal potongan pengemudi. Keberlangsungan bisnis itu sendiri perlu menjadi perhatian.

"Pembatasan komisi memang mengurangi ruang pendapatan perusahaan, terutama dari layanan transportasi roda dua. Kendati demikian, dampaknya tidak semerta-merta mengancam keberlangsungan bisnis apabila diterapkan secara proporsional," kata Rizal, Sabtu (17/10).

Sementara, Associate Professor Sekolah Bisnis Universitas Prasetiya Mulya sekaligus Ekonom Senior Segara Research Institute, YB Kadarusman mengingatkan skema yang diterapkan harus dihitung secara matang. Sebab akan berdampak terhadap kesempatan kerja.

"Kalau sebuah model kerja diubah sehingga secara biaya dan kewajibannya menjadi sama atau mendekati hubungan kerja konvensional, tentu perusahaan akan menyesuaikan model operasinya, termasuk jumlah orang yang bisa mereka libatkan," ujar Kadarusman.

Selama ini sektor platform digital menjadi salah satu pintu masuk utama bagi masyarakat untuk menyerap tenaga kerja, baik sebagai sumber penghasilan utama maupun tambahan.

Kepala Strategi Ekonomi dan Asia Pasifik Access Partnership, Marcus Ng mengatakan, mekanisme pasar tidak hanya dilihat dari potongan bagi hasil.

"Platform beroperasi melalui struktur harga berlapis yang mencakup tarif dasar, biaya layanan, dan tarif lonjakan (surge pricing)," ujar Marcus dilansir dari Nikkei Asia.

Menurutnya, pembatasan yang menyasar satu komponen secara sempit berisiko memicu dampak lanjutan di seluruh pasar. Di Indonesia, batas atas tersebut diperkirakan hanya berlaku untuk komisi tarif dasar, sehingga platform kemungkinan harus memangkas tarif dasar agar tidak melimpahkan beban biaya yang signifikan kepada konsumen.

Di sisi lain, perusahaan platform beroperasi dengan margin yang tipis sehingga memiliki kapasitas sangat terbatas untuk menyerap kenaikan mendadak pada basis biaya mereka. Ketika tekanan tersebut tidak mampu diserap, beban biaya mau tidak mau akan dialihkan kepada konsumen.

"Kebijakan ini hanya menyasar satu elemen pembentuk harga platform, bukannya hasil penghidupan yang betul-betul dipedulikan pengemudi, serta berisiko membawa lebih banyak dampak buruk daripada manfaat bagi pengemudi itu sendiri," pungkasnya.