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Dimas Choirul
Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.30 WIB

Menko Zulhas Jamin Penyaluran Pupuk Subsidi Tak Lewat Perantara, Langsung Masuk Kopdes Merah Putih

Kopdes Merah Putih Desa Sobokerto, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. (Istimewa). - Image

Kopdes Merah Putih Desa Sobokerto, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. (Istimewa).

JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) memastikan percepatan operasionalisasi 10.070 titik Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Pemerintah melakukan monitoring serentak koperasi merah putih mulai tanggal 15 Oktober 2026, kemarin.

Pemantauan serentak merupakan tindak lanjut arahan Presiden agar kesiapan koperasi dipantau dan dimonitor secara langsung di lapangan, termasuk ketersediaan barang dan sarana pendukung operasional.
 
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa penyaluran pupuk subsidi melalui Kopdes akan mempersingkat rantai pasok dan mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
 
“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (Kopdes), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja. Semua barang-barang subsidi nanti di sini, untuk mensuplai kebutuhan warga biar tidak ada tengkulaknya. Harganya, harga dari pusat," kata Zulhas dalam kunjungannya ke Kopdes Merah Putih di Boyolali pada Kamis (15/10).

Ketersediaan barang subsidi menjadi fokus utama pemantauan, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk. Pemerintah mengevaluasi pasokan dari badan usaha milik negara (BUMN) serta mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha dan melayani masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 telah memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 28.240 titik telah selesai 100 persen, sementara 7.392 titik lainnya masih dalam proses pembangunan.

Pengoperasian Kopdes Merah Putih disambut baik oleh masyarakat, salah satunya Warjito yang berasal dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pria yang mengaku berprofesi sebagai petani ini sangat gembira karena dapat koperasi menyediakan produk subsidi dan kebutuhan pokok lainnya.
 
Sebagai petani, Warjito mengatakan kehadiran koperasi merah putih memberikan kemudahan akses bagi petani terdaftar menebus pupuk subsidi. Menurut dia, kehadiran koperasi menjadi akses tambahan bagi petani dalam menebus pupuk bersubsidi yang didistribusikan oleh Pupuk Indonesia.
 
“Kami dari petani merasa tertolong sekali, karena selama ini sebelum ada koperasi kalau orang mau membeli pupuk itu harus menunjukan kartu tani, kenyataannya tidak semua petani memiliki kartu sehingga petani penggarap atau petani gurem itu jelas tidak mendapatkan pupuk subsidi, sehingga membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal,” ungkap Warjito.

Warjito menyampaikan bahwa bahwa adanya proses penebusan pupuk subsidi pada koperasi sangat membantu petani.
 
“Maka alhamdulillah sekali dari  petani mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah mendirikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bahkan menyediakan pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Boyolali dan ini sangat menolong sekali, terima kasih,” kata Warjito.
 

Editor: Sabik Aji Taufan
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