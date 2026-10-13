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Sabik Aji Taufan
Selasa, 13 Oktober 2026 | 23.55 WIB

Jasaraharja Putera Cairkan Santunan Perawatan Bagi Wisatawan Asing yang Jatuh di Toilet Labuan Bajo

Petugas Jasaraharja Putera saat menemui Wisatawan Asing yang Jatuh di toilet saat berlibur di Labuan Bajo. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Jasaraharja Putera mencairkan santunan perawatan bagi wisatawan mancanegara yang terjatuh di toilet saat berlibur di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko yang dapat dialami wisatawan.
 
Santunan diberikan melalui JRP Travel. Dengan santunan ini, maka biaya perawatan korban ditanggung sesuai ketentuan polis yang berlaku.
 
Korban menjalani perawatan di rumah sakit terdekat karena mengalami pergeseran tulang. Perusahaan BUMN ini berusaha mempermudah penanganan klaim.
 
Branch Manager PT Jasaraharja Putera Kupang, Fajar Johda Jeheskiel menyampaikan, perlindungan asuransi perjalanan merupakan bagian penting dalam mendukung keamanan wisatawan selama berwisata. 
 
 
“Kami berharap santunan yang diberikan dapat membantu wisatawan menghadapi situasi yang tidak terduga sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya asuransi pariwisata sebagai bagian dari persiapan perjalanan,” ujarnya, Selasa (13/10).
 
Penyerahan santunan tersebut mencerminkan relevansi asuransi pariwisata dalam mendukung terciptanya kegiatan wisata yang lebih terlindungi. Selain memperhatikan keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan, wisatawan juga perlu memahami risiko yang mungkin terjadi serta mempertimbangkan perlindungan asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. 
 
Dengan kesadaran tersebut, diharapkan mampu mendukung terselenggaranya pariwisata yang aman. Jasaraharja Putera pun fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kesadaran terhadap pentingnya perlindungan, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. 
 
Ke depan, perusahaan akan terus berupaya menghadirkan kontribusi yang berkelanjutan guna mendukung terciptanya ekosistem pariwisata yang aman dan nyaman. 

Editor: Sabik Aji Taufan
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