Mahasiswa Unair Surabaya Kunjungi Gas Metering Station HCML di Pasuruan

JawaPos.com–Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya mengunjungi fasilitas Gas Metering Station (GMS) milik Husky-CNOOC Madura Limited (HCML), perusahaan kontraktor kontrak kerja sama minyak dan gas bumi, di Desa Semare, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Total ada 105 mahasiswa Program DIII Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang dibagi dalam 4 trip dalam kunjungan ke fasilitas tersebut. Mereka didampingi Wakil Dekan I Program Studi D3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja - Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Tika Widiastuti.

Kunjungan tersebut merupakan bagian dari praktik kerja lapangan para mahasiswa untuk lebih mengenal industri migas. Terutama terkait dengan aspek keselamatan kerja migas. Pengenalan itu, diharapkan membuat mahasiswa memahami industri migas di Indonesia.

”Kami ingin para mahasiswa lebih mengenal bagaimana industri migas secara langsung dengan melihat fasilitas produksi HCML, serta melihat secara langsung aspek-aspek kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan HCML,” kata Manager Health, Safety, Security dan Environment HCML Rockyanto Sasabone.

Sementara itu, Manager Regional Office & Relations HCML Hamim Tohari mengatakan, sebagai perwakilan di Jawa Timur, Departemen Regional Office dan Relations HCML memfasilitasi kebutuhan mahasiswa fakultas vokasi Unair untuk field trip ke GMS.

”Field Trip mahasiswa sebagai salah satu wujud dari misi HCML yaitu to be a good neighbor to local community melalui sinergi dengan perguruan tinggi. Field trip ini mengajarkan ke mahasiswa K3 Unair tentang pentingnya keselamatan di lingkungan kerja HCML,” ujar Hamim.

Selain kantor perwakilan, HCML juga memiliki beberapa fasilitas pendukung lain seperti Sampang Shorebase di Kabupaten Sampang, Sumenep Transit Point di Kabupaten Sumenep, dan Tanjungwangi Shorebase di Kabupaten Banyuwangi. Fasilitas-fasilitas tersebut dibangun untuk mendukung kebutuhan/kegiatan operasi/teknis HCML di wilayah kerja di Selat Madura.

SKK Migas Jabanusa mendukung kegiatan tersebut untuk meningkatkan pemahaman materi kuliah dan wawasan para mahasiswa serta akademisi tentang industri hulu migas. Selain itu, untuk berbagi ilmu, teknologi, dan pengalaman mengenai industri tersebut.

“SKK Migas berharap dengan terlaksananya kegiatan field trip ini, para mahasiswa bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif, mampu menerapkan teori yang didapat secara langsung, dan juga meningkatkan motivasi mereka untuk mau memahami secara lebih luas lagi,” ujar Business Support Specialist SKK Migas Jabanusa Amni Nadya.