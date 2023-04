Dua Pekan Jelang Lebaran, Harga Daging Ayam Ras di Jember Naik

JawaPos.com–Harga daging ayam ras di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Jember, mengalami kenaikan pada dua pekan menjelang Lebaran. Sebab, permintaan meningkat.

”Harga daging ayam ras perlahan-lahan mulai naik dari sebelumnya Rp 27.000 menjadi Rp 30.000 setiap kilogram,” kata Nurbaiti, salah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Tanjung Jember, Senin (10/4).

Dia mengatakan, biasanya harga daging ayam ras terus merangkak naik sepekan sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sebab, kebutuhan masyarakat untuk mengonsumsi daging ayam meningkat, sedangkan stoknya berkurang karena sebagian pemotong daging ayam libur.

”Kendati demikian, naiknya harga daging ayam masih dalam batas kewajaran dan biasanya pembeli bisa memaklumi hal itu,” tutur Nurbaiti.

Menurut dia, tradisi masyarakat untuk menyediakan masakan opor ayam menjadi salah satu menu favorit saat Lebaran. Sehingga, wajar kalau konsumsi daging ayam ras mengalami peningkatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember Bambang Saputro mengatakan berusaha maksimal untuk mengendalikan harga bahan pokok dengan menggelar operasi pasar dan pasar murah selama Ramadan.

”Sejumlah komoditas pangan seperti beras, minyak goreng, telur ayam ras, dan cabai rawit, harganya turun. Memang ada beberapa komoditas pangan yang naik, namun masih dalam batas kewajaran,” tutur Bambang Saputro.

Dia mengatakan, petugas terus melakukan pemantauan ketersediaan dan harga bahan pokok di seluruh pasar tradisional di Jember. Sehingga, diharapkan dapat menjaga harga sembako relatif stabil jelang Lebaran.

Di Pasar Tanjung Jember, harga daging ayam ras Rp 30.000 per kilogram, gula pasir Rp 12.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp 14.000 per kilogram, daging sapi Rp 110.000 per kilogram, telur ayam ras Rp 26.500 per kilogram, cabai rawit Rp 28.000 per kilogram, dan beras medium Rp 9.200 per kilogram.