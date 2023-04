Jatim Menjadi Provinsi dengan Potensi Panen Padi Terbesar di Indonesia

JawaPos.com–Sebagai provinsi pusat penghasil padi terbesar dengan luas potensi panen hingga April mencapai 828,72 ribu hektare, Jawa Timur mempunyai peran vital dalam menjaga ketersediaan pangan nasional.

”Produktivitas beras Jatim sangat diandalkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan warga Jatim. Beras Jatim diandalkan untuk memenuhi atau menyuplai kebutuhan 16 provinsi lain di Indonesia bagian timur,” kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Sebelumnya, Khofifah bersama Presiden Joko Widodo menanam padi di Kabupaten Tuban. Khofifah mengatakan, Tuban termasuk lima besar produsen padi di Jawa Timur. Tahun lalu, Tuban memiliki luas panen 85.288 hektare dan produksi padi 498.939 ton GKG atau setara beras 288.097 ton.

Baca Juga: Di Madura, Gubernur Khofifah Bagikan Zakat untuk Pelaku Usaha Ultra Mikro

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, masa tanam padi mulai dilakukan seperti di daerah lain setelah masa panen. Setelah panen tidak diberi jeda karena masih ada air yang banyak, sehingga harus segera ditanam.

”Dan yang saya senang di sini adalah pakai pupuk organik yang dilakukan Serikat Petani Indonesia. Ini sudah 3 tahun kurang lebih 1.000 hektare semuanya organik. Dan biaya untuk pupuk yang biasanya per hektare Rp 5 juta-Rp 6 juta per hektare, di sini hanya antara Rp 100.000 - Rp 500.000 per hektare,” kata Jokowi.

Menurut dia, bila itu bisa dikembangkan di daerah lain seperti yang dilakukan Serikat Petani Indonesia, akan banyak mengurangi cost yang harus dikeluarkan petani. Serta tidak ketergantungan pada pupuk kimia, industri pupuk kimia, ataupun impor bahan baku pupuk kimia.

Baca Juga: Gubernur Jatim Salurkan Santunan Yatim dan Duafa di Tuban

”Sehingga jangan sampai ada keluhan pupuknya sulit. Ya memang sulit semua negara urusan pupuk sulit, tapi ada pilihan-pilihan dan ini sudah dimulai Serikat Petani Indonesia. Untuk hasilnya jika di awal memang agak turun tapi setelah itu meningkat,” papar Jokowi.

”Yang kedua ini dapat memperbaiki ekosistem lingkungan. Mulai kembali banyak cacing-cacing, belut, ataupun katak. Jadi ekologi baik kembali,” tambah dia.