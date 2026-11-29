JawaPos.com — Kebersihan di Bima benar-benar memprihatinkan. Di hampir setiap sudut, baik kota maupun kabupaten, hampir selalu terlihat sampah berserakan. Bahkan, bulan lalu beredar video viral di media sosial Pantai Kalaki penuh sampah.Padahal, pantai tersebut berada di tengah kota, jadi etalase daerah tersebut.

Karena itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal menginisiasi gerakan bersih-bersih sampah di Bima pada Sabtu, 28 November 2026.

Tak tanggung-tanggung, hampir semua elemen masyarakat ikut turun. Mereka antara lain dari kalangan guru dan pelajar SMA/SMK, hingga anggota TNI dan Polri. Bahkan, Pangdam XXX Rinambora Mayjen TNI Edi Saputra, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Harry Kurniawan, Bupati Bima Ady Mahyudi, dan Wali Kota Bima Rahman Abidin, ikut hadir.

Aksi bersih sampah tersebut diikuti lebih dari 2.000 orang. Mereka turun membersihkan pantai di pinggir jalan Bima itu sejak pukul 15.30 Wita. Tak lama kemudian, Lalu Iqbal hadir diikuti sejumlah pejabat Polda, Polres Bima, dan Pangdam.

Menjelang sore, sampah-sampah pinggir pantai mulai berkurang drastis. Apalagi sejumlah tong sampah juga dipersiapkan. Sebab, selama ini di Pantai Kalaki hampir tak terlihat tong sampah.

Lalu Iqbal mengatakan, aksi turun langsung tersebut diharapkan menjadi momentum dimulainya kebiasaan (habit) menjaga kebersihan yang ditanamkan sejak dari lingkungan sekolah dan rumah tangga. Menurutnya, persoalan sampah di Bima tidak cukup hanya diselesaikan lewat infrastruktur fisik tanpa adanya perubahan perilaku masyarakat sehari-hari.

"Yang dibutuhkan itu sekarang adalah peningkatan kesadaran. Jadi kalau setiap orang peduli sama sampah, insyaallah kondisinya akan membaik. Makanya salah satu solusinya adalah kita mulai gerakan 10 menit per hari. Setiap orang 10 menit per hari untuk membersihkan di rumahmu, di sekolah. 10 menit saja, nggak usah banyak-banyak," ujar Iqbal di sela-sela kegiatan.

Lalu Iqbal mengingatkan bahwa wilayah Bima kerap dilanda banjir setiap Januari hingga Februari. Pemerintah memang telah membangun kolam retensi dan saluran pengendalian banjir, namun fasilitas tersebut tidak akan berfungsi maksimal apabila saluran air masih tersumbat sampah. Warga pun diminta terbiasa langsung mengambil sampah apabila melihat drainase di depan rumah tersumbat.

Khusus untuk membentuk ekosistem disiplin di lingkungan pendidikan, Lalu Iqbal menginstruksikan seluruh SMA dan SMK di Bima untuk menuntaskan pengelolaan sampahnya secara mandiri. Sekolah diminta memilah sampah plastik dan organik di tempat, serta memastikan tidak ada sampah sekolah yang dibuang keluar hingga membebani pemerintah kabupaten maupun kota. "Sampahnya dibereskan, jangan ada sampah yang keluar dari sekolahan,” katanya.

Selain soal sampah, Gubernur NTB juga mewajibkan setiap siswa SMA dan SMK menanam satu pohon setiap enam bulan sebagai bagian dari gerakan penghijauan dan reboisasi. Program ini akan dipantau melalui sistem monitoring dinas pendidikan dan kepala sekolah, dengan menggandeng Babinsa serta Bhabinkamtibmas sebagai orang tua asuh di masing-masing sekolah.

Pemprov NTB pun memastikan pasokan bibit siap didrop sesuai kebutuhan, menyusul pelepasan 10.000 bibit dan penanaman 5.000 pohon yang telah dilakukan di kawasan Riamau pada hari yang sama. Selain itu, Pemprov NTB tahun depan berencana mengalokasikan satu unit truk compactor untuk memperkuat pengangkutan sampah menuju tempat pembuangan akhir (TPA).