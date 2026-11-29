JawaPos.com - Polda Jawa Timur (Jatim) menegaskan kecelakaan maut yang melibatkan truk dinas Polres Malang dan menewaskan Sugiarto alias Sugik tidak berkaitan dengan aksi perusakan kompleks rumah keluarga salah satu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) berinisial CAN di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Dari hasil pemeriksaan saksi dan penelusuran alat bukti oleh aparat kepolisian sejauh ini tidak menemukan hubungan antara kedua peristiwa tersebut.

CAN diketahui merupakan satu dari empat ABH yang telah ditetapkan sebagai pelaku pengeroyokan terhadap SNI, 17, siswi kelas XII SMA Negeri 7 Kota Malang, hingga meninggal dunia. Rumah keluarganya di Perumahan Emerald Garden, Jalan Raya Bamban, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, menjadi sasaran aksi perusakan.

Sementara itu, kecelakaan yang merenggut nyawa Sugik terjadi di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis. Kedua lokasi tersebut memiliki jarak sekitar dua kilometer.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, pihaknya telah memeriksa dua orang yang merupakan teman korban saat kecelakaan terjadi. Keduanya diketahui berboncengan dengan korban menggunakan sepeda motor Honda Scoopy.

Berdasarkan keterangan kedua saksi, rombongan tersebut tidak berangkat dari kawasan perumahan Emerald Garden, Jalan Raya Bamban, Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, yang menjadi lokasi perusakan rumah keluarga salah satu ABH.

Sementara itu, kecelakaan yang menewaskan Sugiarto terjadi di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis. Kedua lokasi tersebut berjarak sekitar dua kilometer.

“Kedua teman korban, Saudara Sugiarto, menyatakan bahwa mereka secara bersama-sama berangkat bukan dari lokasi tempat terjadinya kejadian pengrusakan. Jadi bukan dari lingkungan perumahan yang menjadi objek sasaran pengerusakan,” jelasnya saat konferensi pers di Mapolresta Malang Kota, Minggu (29/11).

Dia menambahkan, hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti sejauh ini tidak menunjukkan adanya keterkaitan antara aksi perusakan rumah dengan kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Sugik.

“Sejauh ini kami tidak menemukan adanya hubungan antara perbuatan ataupun peristiwa terjadinya pengurusakan di perumahan maupun terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi ini merupakan dua hal yang berbeda. Penanganannya pun tentunya berbeda,” tegasnya.

Jules juga memaparkan hasil penyidikan terkait penyebab kecelakaan tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, sepeda motor yang dikendarai Sugik melaju searah dengan truk dinas Polres Malang. Kendaraan dinas tersebut berada di depan sepeda motor korban.

Polisi menduga kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi truk yang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga tidak mampu menjaga jarak aman dan menghindari kendaraan di depannya.

“Nah, tentunya akibat kecepatan yang tinggi yang dilakukan oleh pengendara kendaraan dinas ini tidak memungkinkan. Nah, di situlah kelalaiannya yang kami terapkan sehingga kecelakaan ini mengakibatkan Saudara Sugiarto meninggal dunia,” ungkapnya.

Dalam perkembangan penanganan perkara, Polres Malang telah menetapkan anggotanya berinisial RAA sebagai tersangka dalam kecelakaan yang terjadi di Kecamatan Pakis tersebut. Penetapan dilakukan setelah penyidik memperoleh kecukupan alat bukti yang mengarah pada dugaan kelalaian pengemudi truk dinas.

Hasil gelar perkara pada Minggu (29/11) menyimpulkan ada unsur tindak pidana dalam insiden yang merenggut nyawa Sugiarto. RAA dijerat Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Fakta-fakta hasil penyidikan, analisis fakta dan yuridis, serta alat bukti yang telah diperoleh peserta gelar berpendapat bahwa telah terdapat kecukupan alat bukti dan terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 4,” papar Jules.

Sejumlah temuan menjadi dasar penetapan tersangka tersebut. Penyidik tidak menemukan bekas pengereman di lokasi kecelakaan. Selain itu, terdapat dugaan pengemudi tidak menjaga jarak aman, tidak berupaya menghindari kendaraan di depannya, serta melajukan truk dengan kecepatan tinggi di jalan yang sempit.

Penyidik turut mengantongi bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas atau CCTV dari sekitar tempat kejadian perkara (TKP) untuk memperkuat hasil penyidikan.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, RAA telah diamankan dan menjalani penahanan. Proses pemeriksaan terhadap anggota Polres Malang itu ditangani Satlantas Polres Malang bersama Sipropam Polres Malang.

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Penanganan perkara tersebut juga mendapat asistensi dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jatim. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai prosedur serta mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Jules menegaskan, proses hukum terhadap RAA tetap mengedepankan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Menurutnya, keanggotaan dalam institusi kepolisian tidak memberikan pengecualian ataupun keistimewaan dalam penegakan hukum.