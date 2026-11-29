JawaPos.com - Festival Musik Tong-Tong se-Madura kembali mendapat tempat dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) Kementerian Pariwisata RI 2026. Terpilih untuk kedua kalinya, festival tersebut menjadi peluang bagi Kabupaten Sumenep untuk memperluas promosi wisata budaya ke tingkat nasional.

Festival Musik Tong-Tong 2026 resmi dibuka pada Sabtu malam (17/10). Kegiatan tahunan itu tidak hanya menjadi wadah pelestarian kesenian tradisional Madura, tetapi juga diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, masuknya kembali Festival Musik Tong-Tong dalam kalender KEN merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menjaga kesenian tradisional.

Dia mengapresiasi para seniman dan pelaku budaya yang konsisten mempertahankan warisan kesenian daerah. Dukungan Kementerian Pariwisata juga dinilai menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi budaya Sumenep.

"Kami sangat mengapresiasi seluruh pihak, khususnya para seniman dan pelaku budaya di Sumenep yang terus berkomitmen melestarikan kesenian daerah. Terima kasih juga kepada Kementerian Pariwisata RI atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Sumenep," katanya.

Dia berharap, Festival Musik Tong-Tong kembali masuk dalam kalender KEN pada 2027. Sebab, keberlanjutan agenda tersebut penting untuk memperluas pengenalan budaya Madura sekaligus memperkuat daya tarik Sumenep sebagai destinasi wisata.

Menurut Fauzi, musik tong-tong bukan sekadar pertunjukan hiburan. Kesenian tersebut merupakan bagian dari identitas masyarakat Madura yang harus terus dijaga dan dikembangkan.

"Mari kita bersama-sama menyaksikan dan menyukseskan Festival Musik Tong-Tong ini. Semoga kegiatan ini terus berkembang, menjadi kebanggaan masyarakat Madura, sekaligus membawa manfaat bagi kemajuan pariwisata dan perekonomian daerah," ajaknya.

Sementara itu, Kepala Bidang Promosi Kementerian Pariwisata RI Eni Komiarti mengapresiasi konsistensi Pemkab Sumenep dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui kegiatan berbasis budaya. Dia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada Disbudporapar Sumenep yang terus mendorong potensi daerah.

"Atas nama Kementerian Pariwisata, kami merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumenep, khususnya Disbudporapar, yang terus berupaya mengembangkan potensi pariwisata melalui kegiatan berbasis budaya," ungkapnya.

Eni menjelaskan, Karisma Event Nusantara merupakan program unggulan Kementerian Pariwisata untuk mendukung berbagai kegiatan daerah yang memiliki daya tarik wisata, kekuatan budaya, serta potensi ekonomi bagi masyarakat.

Melalui program tersebut, pemerintah mendorong keterlibatan seniman, pelaku UMKM, komunitas kreatif, dan pemangku kepentingan pariwisata. Dengan begitu, penyelenggaraan festival tidak hanya berdampak terhadap pelestarian budaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

"Festival seperti ini diharapkan tidak hanya memperkuat pelestarian budaya, tetapi juga mendorong keterlibatan UMKM dan mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan," katanya.

Dia menambahkan, pengembangan kegiatan berbasis budaya menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing destinasi wisata Indonesia di tengah persaingan global. Festival Musik Tong-Tong Sumenep juga diharapkan ikut memperkuat promosi pariwisata nasional dan mendukung target kunjungan 17,6 juta wisatawan mancanegara.

Pembukaan festival tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah. Di antaranya anggota DPD RI Komite I Bidang Hukum dan Pertahanan Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, Raja Istana Jimbrana dari Bali, Sekretaris Jenderal Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), serta sesepuh Keraton Sumenep.