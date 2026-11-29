JawaPos.com – Penampilan Grup Tongtong Angin Ribut dalam acara Energizing Indonesia: Riders Parade MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (7/10), menyita perhatian ribuan penonton. Musik tradisional asal Sumenep itu tampil memukau dan sukses mengharumkan nama daerah di panggung event internasional.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas penampilan luar biasa tersebut. Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengaku bangga, Angin Ribut mampu tampil percaya diri dan memikat penonton di luar Madura.

”Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel Angin Ribut. Mereka tampil memukau dan berhasil mengharumkan nama Sumenep dalam event internasional,” ujar Bupati Fauzi.

Menurut Bupati Fauzi, penampilan Angin Ribut bukan sekadar hiburan. Dia adalah bukti bahwa seni tradisi Madura punya daya pikat yang kuat dan layak tampil di panggung nasional hingga internasional.

Bupati Fauzi juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Sekdaprov NTB Abul Chair yang menyaksikan langsung penampilan Angin Ribut di Teras Udayana. Kehadiran pimpinan daerah NTB itu menjadi kehormatan tersendiri bagi rombongan dari Sumenep.

”Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan Bapak Sekdaprov NTB yang menyaksikan langsung penampilan anak-anak kami. Itu bentuk penghargaan yang luar biasa,” kata Fauzi.

Tak kalah penting, Bupati Fauzi menyampaikan terima kasih kepada warga NTB dan seluruh penonton yang menyambut penampilan Angin Ribut dengan antusias. Sambutan hangat itu membuat para personel semakin semangat dan total dalam tampil.

”Warga NTB luar biasa. Sambutannya hangat, penontonnya meriah. Terima kasih atas apresiasi terhadap seni tongtong Sumenep,” ungkapnya.

Bupati Fauzi menegaskan komitmen Pemkab Sumenep untuk terus mengembangkan seni dan budaya daerah. Termasuk musik tradisional tongtong yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Sumenep.

Apalagi, musik tongtong telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) pada 2021. Penetapan itu menjadi penguat bagi Pemkab untuk terus merawat, membina, dan mempromosikan tongtong ke panggung yang lebih luas.

”Pemkab Sumenep akan terus mendukung pengembangan seni dan budaya daerah. Tongtong ini sudah menjadi WBTb, harus kita jaga dan kita banggakan bersama,” tegas Fauzi.

Apresiasi itu juga datang langsung dari penonton. Agus, warga NTB, mengaku senang bisa menyaksikan penampilan Angin Ribut secara langsung di Teras Udayana. Menurutnya, penampilan grup dari Kecamatan Pasongsongan, Sumenep, itu sangat energik dan menghibur.

”Saya senang sekali bisa nonton langsung. Penampilannya bagus, semangatnya luar biasa,” ujar Agus.

Dia pun mengucapkan terima kasih atas penampilan Angin Ribut. Bahkan, ia berharap bisa kembali menonton grup tongtong asal Sumenep itu di lain kesempatan.