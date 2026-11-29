JawaPos.com - Polisi mengalihkan penanganan proses hukum pelaku kerusuhan atau perusuh di sejumlah titik di Kota Malang ke Polda Jawa Timur (Jatim). Di antara mereka ada yang berbuat rusuh pada Sabtu (28/11) hingga Minggu (29/11) dini hari itu terbukti positif konsumsi narkoba.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan, total 172 orang diamankan petugas dalam penanganan kerusuhan tersebut. Dari jumlah itu, sebanyak 63 orang merupakan anak-anak, delapan orang perempuan, dan 101 orang laki-laki dewasa.

“Untuk pelaku yang diamankan ini, yang telah dewasa nantinya akan kami bawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jawa Timur. Terhadap yang anak-anak, ini akan dipanggil orang tuanya untuk dipertemukan dan akan dilakukan pembinaan, baik oleh kami dari Polda Jawa Timur maupun Polresta Malang Kota,” ujar Jules Abraham Abast seusai konferensi pers di Mapolresta Malang Kota, Minggu (29/11).

Jules menjelaskan, peristiwa yang berlangsung sejak sekitar pukul 00.00 tersebut bukan merupakan aksi demonstrasi. Sekelompok orang justru mendatangi Mapolresta Malang Kota dan melakukan sejumlah tindakan yang melanggar hukum.

Massa yang datang diperkirakan mencapai 200 hingga 300 orang. Mereka melakukan perusakan terhadap fasilitas umum maupun fasilitas kepolisian. Selain itu, massa juga melempari sejumlah objek menggunakan batu, membakar pembatas jalan, hingga melempar bom molotov.

Penindakan terhadap kelompok massa tersebut dilakukan hingga menjelang subuh oleh personel gabungan Polda Jatim dan Polresta Malang Kota. Sebanyak 172 orang kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolresta Malang Kota untuk penanganan lebih lanjut.

“Kurang lebih ada 200 sampai 300 orang yang datang. Tentunya sekelompok orang, massa yang datang cukup besar, melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat lainnya maupun pengguna jalan lainnya,” jelasnya.

Penangkapan dilakukan di sekitar kawasan Mapolresta Malang Kota, terutama sepanjang Jalan Jaksa Agung Suprapto dan wilayah sekitarnya. Petugas gabungan melakukan penyisiran di area tersebut untuk mengamankan orang-orang yang diduga terlibat dalam kerusuhan.

Sejumlah fasilitas di kawasan Kayutangan Heritage, Kota Malang, mengalami kerusakan setelah menjadi sasaran amukan massa, Sabtu (28/11) malam hingga Minggu (29/11) dini hari WIB. (Istimewa)

Selain mendalami keterlibatan masing-masing orang, penyidik juga menelusuri motif di balik peristiwa tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak yang mengorganisasi aksi massa.

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Pemeriksaan lebih lanjut di Polda Jatim juga dilakukan untuk mendalami dugaan keterlibatan narkotika atau narkoba. Beberapa orang yang diamankan diketahui positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan awal.

“Kenapa juga kami perlu lakukan pemeriksaan di Polda Jawa Timur untuk mendalami terkait adanya motif, maupun apakah ada yang mengorganisir. Kami juga mendalami karena ada beberapa orang yang telah kami amankan itu positif menggunakan narkotika,” ungkapnya.

Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan jumlah orang yang positif menggunakan narkotika. Penyidik masih mendalami temuan tersebut untuk memastikan apakah mereka sebatas pengguna atau memiliki keterkaitan dengan jaringan peredaran narkoba.

Diberitakan sebelumnya, Polresta Malang Kota mengamankan 172 orang menyusul kerusuhan yang terjadi di sejumlah kawasan Kota Malang sejak Sabtu (28/11) malam hingga Minggu (29/11) dini hari.

Pergerakan massa terjadi di beberapa titik, mulai dari kawasan Markas Komando (Mako) Polresta Malang Kota di Jalan Jaksa Agung Suprapto hingga Kayutangan Heritage dan sekitarnya.

Kelompok massa datang dari arah selatan dan utara menuju markas kepolisian. Mereka berupaya menerobos masuk ke area Mako Polresta Malang Kota. Namun, petugas yang telah bersiaga melakukan penghalauan hingga massa bergerak mundur ke kawasan Jalan Basuki Rahmat.