JawaPos.com - Penyidik Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Malang resmi menetapkan seorang anggota Polres Malang berinisial RAA sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas maut di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Insiden antara kendaraan dinas truk kepolisian dan sepeda motor tersebut mengakibatkan satu orang pengendara meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menerangkan, kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (28/11) sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Baca Juga:Truk Dinas Polres Malang Melaju Kencang dan Tidak Menghindari Kendaraan yang Ditumpai Sugik

Peristiwa melibatkan truk dinas Mitsubishi milik Polres Malang yang dikemudikan RAA dengan sepeda motor Honda Scoopy.

Benturan keras mengakibatkan dua pengendara motor menderita luka-luka. Satu korban di antaranya dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.

"Atas nama institusi Polri, khususnya Polda Jawa Timur dan Polres Malang, kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Kami turut berduka atas peristiwa ini," ucap Jules di Malang, Minggu (29/11).

Dalam proses penyidikan, Satlantas Polres Malang telah memeriksa enam saksi, menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP), menyita rekaman kamera pengawas (CCTV) di sekitar lokasi, serta mengamankan kendaraan yang terlibat sebagai barang bukti.

Berdasarkan fakta dan bukti tersebut, penyidik menemukan indikasi kelalaian RAA saat mengemudikan kendaraan dinas kepolisian. RAA disebutnya tidak menyesuaikan laju truk dinas dengan kondisi lalu lintas di lapangan, lalai dalam menjaga jarak aman berkendara, serta kurang hati-hati dalam memperhatikan situasi jalan pada dini hari.

"Hasil pemeriksaan saksi, olah TKP, serta analisis terhadap rekaman CCTV menjadi bagian dari dasar penyidik dalam menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," terang Jules.

Menanggapi isu yang beredar di masyarakat mengenai dugaan hubungan kecelakaan ini dengan aksi perusakan rumah tersangka penganiayaan siswi SMAN 7 Kota Malang, Jules memastikan hingga kini penyidik tidak menemukan keterkaitan di antara kedua insiden tersebut.

Di samping proses pidana umum, RAA juga harus menghadapi pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri oleh Seksi Propam Polres Malang dengan asistensi penuh dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jatim.

"Setiap anggota yang melakukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan. Tidak ada impunitas dan tidak ada perlakuan istimewa dalam penegakan hukum," tegasnya.

Pihak kepolisian juga telah mendatangi rumah duka keluarga korban guna menyampaikan belasungkawa secara langsung sekaligus memastikan pemenuhan seluruh hak korban dan keluarganya sesuai peraturan perundang-undangan.