JawaPos.com - Polres Malang menetapkan anggota berinisial RAA sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang pada Sabtu dini hari (28/11).

Dalam kecelakaan itu, truk dinas Polres Malang dikemudikan RAA dan menabrak Sugiarto alias Sugik dan berujung meninggal dunia.

RAA jadi tersangka setelah penyidik menemukan alat bukti yang cukup dan mengarah pada dugaan kelalaian RAA mengemudikan truk dinas dengan kecepatan tinggi di jalan sempit.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menjelaskan, hasil gelar perkara pada Minggu (29/11) menunjukkan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. RAA dijerat dengan Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

“Fakta-fakta hasil penyidikan, analisis fakta dan yuridis, serta alat bukti yang telah diperoleh peserta gelar berpendapat bahwa telah terdapat kecukupan alat bukti dan terpenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 4,” jelas Jules Abraham Abast dalam konferensi pers di Mako Polresta Malang Kota pada Minggu (29/11).

Adapun temuan penyidik terhadap kelalaian RAA berupa tidak ditemukan bekas pengereman di lokasi kejadian, kurangnya jarak aman saat berkendara, tidak adanya upaya menghindari kendaraan di depan, serta dugaan kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi di jalan sempit.

Temuan itu juga diperkuat dengan alat bukti elektronik berupa rekaman kamera pengawas atau CCTV yang diperoleh dari sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Selain ditetapkan sebagai tersangka, RAA sebelumnya telah ditahan. Pemeriksaan terhadap anggota Polres Malang tersebut dilakukan oleh Satlantas Polres Malang bersama Sipropam Polres Malang.

Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jatim juga telah melakukan asistensi untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai prosedur. Pengawasan tersebut ditujukan agar penyidikan berlangsung profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.

Jules menegaskan, penanganan perkara terhadap anggota kepolisian tersebut tetap mengacu pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum. Artinya, status sebagai anggota Polri tidak menjadi alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam proses penegakan hukum.

“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat atau jabatan. Polri juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan hukum,” tegasnya.

Polda Jatim bersama Polres Malang memastikan proses hukum terhadap RAA terus berjalan sesuai ketentuan. Penanganan perkara juga akan mengedepankan etika, objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas, sekaligus memastikan setiap personel mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Selain itu, kepolisian menyatakan tetap memperhatikan pemenuhan hak-hak keluarga korban. Perkembangan penanganan perkara tersebut juga dijanjikan akan disampaikan kepada masyarakat secara terbuka sesuai tahapan hukum yang berlangsung.

Diberitakan sebelumnya, kecelakaan yang menewaskan Sugiarto alias Sugik terjadi pada Sabtu (28/11) sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Bulurejo, Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.

Peristiwa tersebut melibatkan truk Mitsubishi dinas Polres Malang yang dikemudikan RAA dengan sepeda motor Honda Scoopy bernomor polisi N 3071 EFC. Sepeda motor tersebut dikendarai Reva Gio dengan membonceng Revan Ardi dan Sugiarto.

Akibat kecelakaan itu, Revan Ardi dan Sugiarto mengalami luka-luka. Namun, Sugiarto meninggal dunia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.