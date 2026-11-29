JawaPos.com - Kasus dugaan perundungan dan penganiayaan yang menyebabkan seorang siswi bernama Silva Nur Intania Putri meninggal dunia di Malang, Jawa Timur, menjadi alarm darurat perlindungan anak di Indonesia.

Peristiwa tersebut tidak bisa sekadar dipandang sebagai kenakalan remaja. Lebih dari itu, tragedi ini memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar. Mulai dari normalisasi kekerasan, lemahnya empati, hingga lingkungan sosial yang belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman bagi anak.

Pemerhati anak sekaligus mantan Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Erlinda, menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi pola pengasuhan keluarga, pendidikan karakter di sekolah, serta kepedulian masyarakat terhadap tindakan kekerasan.

Menurut Erlinda, masyarakat tidak boleh hanya memberikan perhatian ketika kasus perundungan menimbulkan korban jiwa atau viral di media sosial.

"Kita tidak boleh hanya menangis ketika seorang anak meninggal, marah ketika video kekerasan viral, kemudian kembali melupakan persoalan setelah pemberitaan mereda," ujar Erlinda dalam keterangannya kepada JawaPos.com.

Ia mengingatkan, sikap membiarkan kekerasan justru dapat memperkuat anggapan bahwa tindakan merendahkan, mengintimidasi, dan menyakiti orang lain merupakan sesuatu yang bisa diterima.

Kekerasan Jangan Dianggap Hiburan Erlinda menjelaskan, perundungan merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan erat dengan lingkungan pergaulan dan pembentukan karakter anak.

Dalam lingkungan tertentu, tindakan menghina, mengintimidasi, bahkan melakukan kekerasan fisik bisa dianggap sebagai bentuk keberanian atau cara mendapatkan pengakuan dari kelompok sebaya.

Situasi semakin mengkhawatirkan ketika orang-orang di sekitar korban memilih menjadi penonton. Ada yang merekam kejadian, menertawakan, menyebarkan video, atau justru tidak berusaha memberikan pertolongan.

Padahal, respons lingkungan memiliki peran penting dalam menghentikan rantai kekerasan.

"Ketika seorang anak menangis kesakitan, sementara orang lain memilih menonton, tertawa, atau merekamnya, kita perlu mempertanyakan kembali keberhasilan pendidikan nilai kemanusiaan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat," katanya.

Karena itu, Erlinda menilai budaya diam terhadap perundungan harus dihentikan. Anak-anak perlu memiliki keberanian untuk menolak kekerasan, mencari bantuan, serta melaporkan kejadian yang membahayakan dirinya maupun orang lain.

Perkembangan Otak Remaja Membutuhkan Pendampingan Dari perspektif psikologi perkembangan dan neuroscience, menurut Erlinda, masa remaja merupakan periode penting dalam pembentukan identitas, pengendalian emosi, kemampuan mengambil keputusan, serta pertimbangan moral.

Salah satu bagian otak yang berperan dalam pengendalian impuls dan perencanaan, yakni prefrontal cortex, masih mengalami proses pematangan hingga memasuki usia dewasa muda.

Pada fase tersebut, penerimaan kelompok sebaya dan pengakuan sosial juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku remaja.

Kondisi ini membuat pendampingan orang tua dan lingkungan pendidikan menjadi sangat penting, terutama dalam membangun kemampuan mengelola emosi dan memahami konsekuensi tindakan.

Namun, Erlinda menegaskan, perkembangan otak remaja tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan kekerasan.

Sebaliknya, kondisi tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa anak membutuhkan pengasuhan berkualitas, keteladanan, pengawasan, dan pendidikan karakter yang konsisten.

"Anak tidak dilahirkan dengan kebencian. Perilaku mereka berkembang melalui pengalaman, pengasuhan, keteladanan, dan lingkungan sosial," tuturnya.

Orang Tua dan Guru Perlu Mengenali Tanda Perundungan Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah dampak psikologis perundungan terhadap korban. Luka akibat kekerasan tidak selalu terlihat secara fisik.

Anak yang mengalami perundungan dapat menunjukkan perubahan perilaku, seperti menarik diri dari pergaulan, kehilangan semangat belajar, takut pergi ke sekolah, mengalami gangguan tidur, hingga memperlihatkan kecemasan berlebihan.

Sebagian korban juga memilih menyembunyikan pengalaman buruknya karena takut mendapatkan ancaman, merasa malu, atau khawatir tidak dipercaya oleh orang dewasa.

Karena itu, orang tua dan guru perlu membangun komunikasi yang terbuka agar anak merasa aman ketika menceritakan persoalan yang dialaminya.

Erlinda mengingatkan, perhatian terhadap anak tidak seharusnya hanya berpusat pada nilai akademik dan prestasi sekolah.

"Jangan hanya bertanya kepada anak berapa nilai ulangannya hari ini. Tanyakan juga apakah ia bahagia, apakah ia merasa aman, apakah ada yang menyakitinya, dan apakah ia memiliki seseorang yang dapat dipercaya ketika menghadapi masalah," ujarnya.

Pendidikan Karakter Harus Dimulai dari Lingkungan Terdekat Menurut Erlinda, pencegahan perundungan tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah. Keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan digital harus mengambil peran yang sama pentingnya.

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Sekolah perlu memiliki mekanisme pengaduan yang aman, layanan konseling, deteksi dini, serta prosedur penanganan yang cepat ketika ditemukan indikasi kekerasan.

Di lingkungan keluarga, orang tua harus membangun kedekatan emosional, memberikan teladan dalam menyelesaikan konflik, dan mengenali lingkungan pergaulan anak.

Sementara itu, masyarakat perlu berhenti menganggap tindakan kekerasan sebagai persoalan sepele yang cukup diselesaikan dengan meminta korban dan pelaku berdamai.

Erlinda menilai tragedi Malang harus menjadi momentum untuk menghidupkan kembali empati dan keberanian melindungi anak.